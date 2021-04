Mick Schumacher est “ optimiste ” pour le deuxième trimestre

Bien que l’objectif de Haas cette saison soit d’éviter la 10e place, Mick Schumacher dit que l’équipe est «optimiste» et «motivée» pour marquer des points et se qualifier pour la Q2.

Les débuts de Schumacher à Bahreïn ont été, comme prévu, décevants.

Le joueur de 22 ans s’est qualifié P19 au P20 de son coéquipier Nikita Mazepin et a ramené son Haas à la 16e place après une rotation précoce au départ qui l’a vu perdre le contact avec le peloton.

Mais ramener la voiture à la maison était l’objectif du week-end, Haas utilisant le championnat 2021 pour ensanglanter ses pilotes débutants.

S’attendant à des erreurs de la part des deux pilotes, le chef d’équipe Guenther Steiner a clairement indiqué qu’il leur suffisait de terminer les Grands Prix et d’apprendre au fur et à mesure.

Mais même si cela ne crie pas à l’ambition, Schumacher dit que l’équipe est à la fois motivée et optimiste quant à marquer des points et même à se qualifier pour la Q2 en qualifications.

«Je suis positif dans ce sens, oui», a-t-il déclaré, cité par GPFans.

«Évidemment, nous allons travailler sur nous-mêmes, je vais beaucoup travailler sur moi-même donc je vois la motivation dans l’équipe.

«Je ne vois aucune raison pour laquelle nous ne devrions pas être optimistes tout au long de la saison pour pouvoir, espérons-le, à un moment donné, entrer en Q2.»

La première saison de Schumacher en Formule 1 s’annonce très différente de sa dernière année en Formule 2.

Alors qu’en 2020, il se battait pour les victoires en course et le titre, qu’il a remporté, cette année, Steiner dit que Haas ne combattra Williams que pour éviter de finir en bas du journal.

Et même ce n’est pas une bataille qu’ils sont assurés de gagner.

Malgré des défis très différents cette saison, Schumacher affirme que «son état d’esprit est le même» qu’il était en route pour son titre de Formule 2.

Il a ajouté: «J’ai un état d’esprit qui est que je veux faire de mon mieux et évidemment, ce que nous avons est ce que nous avons et nous ne pouvons qu’essayer de l’améliorer.

«C’est la même mentalité que les meilleures équipes.

«Ils recherchent ces dixièmes, ces petits pourcentages pour se rendre plus rapides et nous le faisons aussi en moi-même en tant que pilote et en nous ensemble en tant qu’équipe.

