Mick Schumacher et la pression en F1

29/10/2021 à 17h34 CEST

Mick Schumacher est arrivé en Formule 1 cette saison en tant que champion de F3 et avec le lourd fardeau de son nom de famille, qui le met toujours à l’honneur. Si l’on ajoute à cela le fait que le jeune pilote allemand s’est vu attribuer la pire voiture de la grille (Haas), ses débuts dans la catégorie reine, sans aucun doute, ne sont pas faciles.

Mais Mick, 22 ans, travailler, apprendre et se taire. Une philosophie qui a toujours fonctionné pour lui : « Ça se passe bien, je me sens à l’aise, je suis content du bon travail que nous faisons en équipe. Nous construisons quelque chose de plus grand, en espérant que l’année prochaine sera meilleure », résume-t-il. dans une interview avec DAZN lors du dernier Grand Prix des États-Unis.

« J’apprends à gérer la pression. En F1, la pression est toujours là, selon le moment, il y a différents types de pression et nous avons une équipe qui sait très bien la gérer. En tant que pilote, je me sens sur la bonne voie, tu as la pression de rester en F1, si tu ne fais pas du bon travail, tu n’auras pas une longue carrière en F1, oui j’essaie de faire de mon mieux pour montrer au monde ce que je ‘ suis capable avec la voiture que j’ai. Je veux montrer aux gens que j’ai le potentiel pour être un futur champion », assure-t-il Mick.

« Le but est d’essayer de marquer des points, nous savons que c’est encore très difficile car, pour le moment, nous n’avons pas la voiture la plus rapide, mais nous travaillons dur pour faire le mieux possible », dit-il. Mick

Sur la relation tendue avec son coéquipier, le Russe Nikita labyrinthe, l’Allemand s’évertue à le canaliser : « Tout va bien, on travaille ensemble. On essaie de tirer le meilleur de la voiture qu’on a. avoir une bonne voiture l’année prochaine. Elle arrive. Actuellement, nous travaillons ensemble et nous devons avoir une bonne relation de travail », dit-il.