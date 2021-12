Mick Schumacher et Nikita Mazepin se fondraient au milieu de terrain

Vers la fin d’une campagne 2021 difficile, Guenther Steiner est convaincu que 2022 sera une meilleure saison pour Haas et ses pilotes.

En signant deux recrues pour le championnat de cette année, Haas a pris la décision dès le départ de se concentrer sur le développement des pilotes, et non sur la voiture.

Cela se voit dans les résultats de l’équipe.

Avec seulement deux courses restantes au calendrier, Haas est la seule équipe à ne pas avoir marqué un seul point.

Mick Schumacher est 19e au championnat des pilotes grâce à sa 12e place au Grand Prix d’Azerbaïdjan tandis que son coéquipier Nikita Mazepin est assis dans la position de cuillère en bois, 21e.

Steiner, cependant, est fermement convaincu que l’année prochaine – lorsque Haas aura une meilleure voiture – ses gars seront impliqués dans le combat au milieu du terrain.

Lorsqu’on lui a demandé si Schumacher et Mazepin pouvaient livrer, l’Italien a répondu : « Oui, j’en ai assez vu.

« Évidemment, ce sera la prochaine étape du développement, lorsque vous vous battez pour quelque chose.

« Comment réagir ? Je ne vois pas ça car les gars n’ont pas eu la chance de faire ça cette année, sauf entre eux – et on sait comment ça s’est terminé.

«Je pense qu’ils ont beaucoup appris de celui-là, donc je pense que cela valait la peine de faire l’exercice de toute façon. Mais je pense que si nous pouvons leur donner une voiture compétitive pour le milieu de terrain, je pense qu’ils s’intégreront plutôt bien là-dedans.

🗣️ : « Quand tu es dernier, tu n’as pas de batailles politiques à mener ! Tellement simple sur celle-là ! » Guenther Steiner pour savoir si Haas a eu une année « sereine ». pic.twitter.com/vkqHMA9mIw – Magazine de sport automobile (@Motor_Sport) 3 décembre 2021

Mais alors que le patron de l’équipe admet que 2021 n’a pas été une saison facile pour Haas, il dit qu’ils sont motivés pour 2022.

« Ce n’est pas facile, mais plus nous avançons dans la saison, mieux cela s’améliore parce que nous pouvons voir la lumière au bout du tunnel, espérons-le », a-t-il déclaré.

« Au moins, nous savons que nous aurons une nouvelle voiture, nous sommes également dans le jeu de développement l’année prochaine, donc je pense qu’à la mi-saison, juste avant la pause estivale, c’était la période la plus difficile, je dirais, pour tout le monde parce que les résultats n’étaient pas bonnes, mais après on a eu quelques petits hauts, ce sont des très petits hauts mais comme le week-end dernier ou il y a deux week-ends à Doha, Mick, dans la course, est resté proche de nos concurrents devant nous.

«Nous étions aussi proches que jamais, ce qui est plutôt bien parce que nous savons que nous n’avons fait aucun développement et que d’autres l’ont fait, donc certaines choses que nous faisons bien. Espérons que la voiture de l’année prochaine soit ce à quoi nous nous attendons et que nous nous amuserons à nouveau. »

Quant à ses attentes pour l’année prochaine avec les toutes nouvelles voitures de F1, il est « prudemment optimiste » que ce sera une meilleure année pour Haas.

« Je ne dirais pas que les attentes sont plus élevées ; nos attentes doivent être réalistes », a-t-il déclaré.

« Nous l’avons déjà fait, en 2018 avec une cinquième place au championnat, la première année, nous avons terminé huitième.

« Je sais que nous avons encore beaucoup des mêmes personnes, donc nous ne sommes pas devenus stupides depuis deux ans. Nous savons pourquoi nous avons reculé, alors je suis prudemment optimiste à ce sujet.

«Mais ce que je ne sais pas, c’est à quel point les autres sont forts. Si nous avons fait du bon travail et que les autres ont fait du bon travail, nous sommes toujours en retard.

« Mais nous ne le verrons qu’en février ou mars lors des tests, et peut-être même après la première course à Bahreïn. »