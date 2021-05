Mick Schumacher et son fidèle triangle du succès

Mick Schumacher a donné un aperçu supplémentaire de la façon dont il fonctionne en tant que pilote de Formule 1, en utilisant une approche triangulaire pour mesurer son succès avec la voiture.

Bien que le nom de famille Schumacher vienne avec de grandes attentes pour Mick, il n’y en a certainement pas lors de sa première saison avec Haas, qui avait pratiquement abandonné la saison avant même qu’elle ne commence alors que toute l’attention était consacrée au travail sur la nouvelle voiture 2022 qui coïncide. avec la nouvelle réglementation de la Formule 1.

Cette approche a conduit la formation américaine à choisir non pas une, mais deux recrues sous la forme de Mick Schumacher et Nikita Mazepin – le premier recevant déjà des éloges pour la façon dont il a pris vie en tant que pilote de Formule 1 et s’est intégré dans le Haas. équipe de manière professionnelle.

Alors que Haas s’est résigné à courir presque exclusivement en fond de grille, Schumacher est toujours à la recherche d’améliorations partout où il peut les trouver.

Lorsque vous vous réveillez un lundi et réalisez que c’est la semaine de course #MonacoGP 😁 # HaasF1 pic.twitter.com/a6hv12pIwN – Haas F1 Team (@ HaasF1Team) 17 mai 2021

“J’ai ce genre de triangle que j’aime suivre qui est” est-ce que ça fait du bien, est-ce rapide, est-ce que les données montrent les bonnes choses? “, A déclaré Schumacher à Sky F1.

«Si tous ces éléments correspondent, alors vous savez que le changement que vous avez effectué est positif.

«De plus, vous devez savoir ce que vous devez améliorer et ce que vous voulez que la voiture fasse pour que je roule vite, et c’est quelque chose que vous apprenez par le ressenti mais aussi par les études. Je dirais que je suis définitivement un peu les deux.

En ce qui concerne les objectifs course par course, Schumacher dit que lui et l’équipe ne sont pas dans une situation où ils doivent indiquer un nombre exact où il doit terminer et qu’ils regardent plutôt une vue d’ensemble.

Il a ajouté: «Tout dépend de nous. Nous fixons nos propres objectifs, donc je n’ai pas un objectif clair de «nous devons finir là ou nous ne sommes pas heureux».

«C’est plus un côté personnel de notre voiture où nous disons ‘c’est ce que nous voulons atteindre, ce sont les points que nous voulons cocher sur la liste’ et je pense que si nous parvenons à faire tout cela, nous sommes heureux après la course.”

