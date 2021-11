Mick Schumacher dit que Sebastian Vettel a répondu à toutes ses questions sur la Formule 1 – lui évitant ainsi toute « erreur » politique.

Le duo allemand s’est imposé comme l’un des duos les plus amicaux du paddock parmi les pilotes d’équipes rivales, l’ancien quadruple champion du monde servant en quelque sorte de mentor pour la recrue Haas.

Pour des raisons évidentes, Schumacher ne peut pas avoir son père avec lui lors des courses, donc Vettel a été sur place pour offrir des conseils sur la façon de devenir streetwise en F1.

S’adressant à F1 Insider, le jeune homme de 22 ans a révélé comment le pilote d’Aston Martin lui avait conseillé de nager loin du danger dans ce que l’intervieweur a appelé le « réservoir à requins » du paddock.

« J’avais beaucoup de questions au début – et il a répondu à toutes », a déclaré Schumacher à propos de sa relation avec Vettel.

« Je vous en suis très reconnaissant. Il connaît très bien mon père et est devenu mon premier point de contact en Formule 1.

«Il a tellement d’expérience et a déjà traversé toutes les situations. Mais aussi en privé, c’est une personne extrêmement gentille et un très bon ami.

« Disons-le de cette façon – j’espère que je pourrai m’éviter quelques erreurs avec ses conseils. »

Parmi les situations politiques que Schumacher aura rencontrées, il y a la dynamique interne chez Haas, où le pilote en face de lui est Nikita Mazepin, fils du sponsor principal de l’équipe.

Les deux recrues se sont disputées sur et en dehors de la piste à plusieurs reprises au cours de leurs premières saisons, avec divers commentaires faits dans les interviews d’après-session les week-ends de course en particulier, mais Schumacher a laissé entendre que la tension était peut-être plus douce que sa perception à l’extérieur.

« En interne, c’était en fait un duel moins disputé », a déclaré le champion en titre de Formule 2 qui, comme Mazepin, a été en queue de peloton toute la saison dans une voiture peu compétitive.

«Mais c’était nouveau et inhabituel pour moi que certains sujets soient si ouvertement discutés dans les médias. En fin de compte, cependant, je ne me suis pas vraiment attardé là-dessus, mais j’ai juste continué à faire mon truc.

Sans surprise pour une recrue, Schumacher a enregistré quelques chutes, en particulier à l’approche du milieu de la saison, et a reçu des critiques non inhabituelles de la part du patron de l’équipe Haas, Guenther Steiner.

Cependant, il dit que cela va avec le territoire et que tout cela faisait partie du processus d’apprentissage.

« Tout le monde est autorisé à exprimer son opinion librement et ouvertement », a déclaré Schumacher, qui a pu se rapprocher de ses rivaux lors de certaines courses récentes.

« Les critiques ne m’ont en aucun cas influencé négativement. Au contraire, la performance qui a suivi y est aussi un peu liée, car on est censé apprendre de la critique. »