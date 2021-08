Mick Schumacher fête les 30 ans des débuts de Michael à Spa

Le Grand Prix de Belgique 2021 verra Mick Schumacher courir à Spa en F1 pour la première fois, et marquera un anniversaire familial important.

Le légendaire septuple champion du monde Michael Schumacher a fait irruption sur la scène de la Formule 1 à Spa-Francorchamps en 1991 avec Jordan, un lieu où il allait gagner six fois.

Et maintenant, 30 ans plus tard, son fils Mick disputera pour la première fois un Grand Prix de Belgique.

C’est une piste qu’il connaît bien, pour avoir conduit le Benetton B194 de son père ici en 2017, tout en s’imposant à Spa dans le cadre de sa saison de Formule 3 en 2018.

« De manière générale, Spa est ma piste préférée, en toutes circonstances. Pour moi, revenir à Spa est tout simplement génial », a déclaré Mick dans l’avant-première de Haas à l’événement.

« J’y étais l’année dernière et les années précédentes et nous avons évidemment eu beaucoup de hauts et de bas là-bas.

“C’est certainement l’une des pistes les plus difficiles – c’est super long, il y a beaucoup d’ondulations, c’est très historique et certainement l’un des week-ends les plus spéciaux que nous ayons sur le calendrier, donc j’ai vraiment hâte d’y retourner .

« Conduire la Benetton de mon père en 2017 a été une expérience formidable. Maintenant, cinq ans plus tard, je pilote moi-même en Formule 1 et c’est 30 ans après que mon père a fait ses débuts.

« C’est un moment vraiment spécial pour moi et ma famille, donc très heureux d’y aller et de mettre ma marque sur cette piste spéciale aussi.

“C’est une piste si spéciale pour nous en tant que famille, et pour moi, donc je suis très heureux de pouvoir y retourner et j’espère que nous pourrons tirer quelque chose du chapeau, qui serait

super.

« J’ai hâte de retrouver de la pluie, ce serait bien. Evidemment, si c’est sec, je suis content de continuer sur le sec aussi, donc on va le laisser venir et on verra bien !

Le coéquipier de Schumacher, Nikita Mazepin, a également l’expérience de la victoire sur cette piste, celle qui a eu lieu en GP3 en 2018.

Mais contrairement à Schumacher, Mazepin espère une piste sèche à Spa afin qu’il puisse expérimenter toute la force G d’une voiture de Formule 1 ici.

“Spa est l’un de mes circuits préférés en Formule 1 et en général, en course”, a-t-il déclaré.

« La chose la plus folle à propos de Spa, c’est que le tour semble si long et parfois vous êtes dans le premier secteur et c’est sec, et dans le second c’est mouillé parce qu’il est situé sur une si grande superficie de terrain.

« Vous conduisez à travers les forêts et différentes sections de la piste à différentes vitesses, mais si la voiture est bonne là-bas, c’est le meilleur circuit et les meilleures sensations que vous puissiez avoir.

« Je suis impatient de l’essayer en Formule 1 – Eau Rouge à fond sera un sentiment très intéressant.

“C’est une piste vraiment cool parce que j’aime courir où vous pouvez dépasser les gens et Spa est un excellent circuit de dépassement avec de nombreuses opportunités, les vitesses sont élevées, l’appui est faible, donc gagner sur un circuit comme celui-ci, c’est super spécial.

“J’espère que c’est sec parce que je veux faire l’expérience de ces forces G et de ces vitesses maximales.”

Pour toutes les équipes, la Belgique marque le début du prochain triplé, suivi des GP des Pays-Bas et d’Italie.

Mais le patron de Haas, Guenther Steiner, reconnaît que, sans ces triples titres, la saison 2021 ne pourrait pas avoir lieu en ces temps de pandémie.

“Les triples en-têtes ne sont pas évitables avec la pandémie toujours là”, a-t-il déclaré.

« Idéalement, ce serait une course unique avec une semaine d’intervalle, puis la deuxième option serait d’avoir des courses doubles et une semaine d’intervalle, mais nous ne pouvons pas choisir cette année.

« Je pense que FOM et Stefano [Domenicali, F1 president] font du très bon travail pour nous préparer un bon calendrier et nous devons nous en acquitter.

« Bien sûr, ce sera une deuxième moitié de saison difficile, mais notre équipe est dure et nous y arriverons. »

Naturellement, Haas attend avec impatience la fin afin de pouvoir retirer le VF-21 sous-développé, et attend ensuite avec impatience 2022 et les nouvelles réglementations sur lesquelles ils se sont concentrés.

“Il reste une course à parcourir et nous sommes plus près de la fin que du début, mais l’objectif à partir de maintenant est de se préparer pour 2022 et je pense que nous faisons de bons progrès avec cela”, a-t-il déclaré.