Trouvant que les feux d’artifice après la victoire de Lewis Hamilton sont «irritants», l’ingénieur de Mick Schumacher a déclaré qu’ils essaieraient d’être «plus en avant» pour qu’ils «s’alignent» sur sa propre arrivée.

Schumacher a fait ses débuts en Formule 1 au Grand Prix de Bahreïn, réalisant un week-end solide mais pas spectaculaire, même si ce dernier n’était pas attendu.

Le patron de l’équipe Haas, Guenther Steiner, a déclaré lors de la préparation du week-end que son seul objectif pour son couple de recrues était de ramener la voiture à la maison.

Mais alors que Nikita Mazepin n’a pas réussi à le faire, s’écrasant hors de la course, Schumacher a terminé son premier grand prix en tant que pilote de Formule 1.

L’Allemand a commencé la course à partir de la 18e position sur la grille, a fait une vrille précoce et a terminé P16, un tour de retard sur le vainqueur de la course Hamilton.

«Je suis bouleversé par le premier tour, je suis désolé», a-t-il déclaré à son équipe à la radio. «Je me sens très bien dans la voiture, merci pour cela.»

L’Allemand, cependant, avait une autre petite plainte, trouvant que le feu d’artifice qui s’était déclenché alors que Hamilton prenait le drapeau à damier était une distraction alors qu’il terminait son dernier tour.

«Les feux d’artifice étaient plutôt irritants dans le dernier tour», a-t-il déclaré.

Le conseil de son ingénieur de course Gary Gannon: «La prochaine fois, nous essaierons d’être plus à l’avant pour que les feux d’artifice soient alignés avec vous en terminant la course.»

Beaucoup à apprendre encore, mais globalement heureux du week-end avec P16. Un grand merci à @ HaasF1Team pour le travail acharné que vous avez fait pour cela, vous n’auriez pas pu rêver d’un meilleur groupe de personnes !! Dans l’attente de la prochaine course🤙 # MSC47 pic.twitter.com/tut7J7iaTe – Mick Schumacher (@SchumacherMick) 28 mars 2021

Découvrez la collection Haas via la boutique officielle de Formule 1

L’ouverture de la saison a été un week-end d’apprentissage pour Schumacher, Haas consacrant cette saison à mettre ses pilotes à niveau.

Schumacher a déclaré: «En général, je dirais que j’étais à 90% satisfait et à 10% non – à cause de l’erreur que j’ai commise, la vrille, au redémarrage de la Safety Car.

«Heureusement, la voiture était encore en état de rouler, tout allait bien pour que je puisse continuer et continuer à tirer parti de mon expérience tout au long du week-end de course.

«Évidemment, après cela, je suis passé par la C3 et la C2, ce qui me faisait vraiment du bien.

«C’était un peu dommage de ne pas être dans le peloton de pouvoir au moins essayer d’être proche des gars pendant quelques tours.

«Heureusement, j’ai traversé des choses comme les drapeaux bleus et j’ai rattrapé Nicholas (Latifi) – j’ai donc pu ressentir comment c’était de suivre une voiture de près et d’avoir le DRS.

«Dans l’ensemble, j’ai l’impression d’avoir beaucoup appris et j’espère que je pourrai convertir cela en quelque chose de positif pour la prochaine course.»

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.