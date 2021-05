Mick Schumacher lorgnait sur Fernando Alonso jusqu’à un accident coûteux

Mick Schumacher a admis qu’il avait appris une dure leçon sur la nature impitoyable de Monaco alors qu’un accident de FP3 l’avait exclu des qualifications.

Le pilote Haas débutera le Grand Prix de Monaco en fond de grille après avoir été contraint d’abandonner la compétition de samedi après un gros impact quelques heures plus tôt.

En approchant de Casino Square, le pilote allemand a perdu l’arrière de la voiture et a heurté la barrière, les dégâts étant trop importants pour être réparés à temps pour les qualifications.

C’était d’autant plus angoissant pour le fils de Michael Schumacher que Haas avait l’air plus compétitif que dans toutes les autres courses cette saison – et il avait même imaginé ses chances de rivaliser avec l’ancien rival de son père, Fernando Alonso, qui a quitté Q1 en 17ème position. .

À propos de son accident, Schumacher a déclaré aux journalistes: «Je pense que cela ne vous excuse de rien et vous traitera toujours durement si vous faites une erreur. C’est ce que j’ai appris aujourd’hui.

«Beaucoup à retenir. Évidemment, je suis très désolé pour l’équipe parce que je pense que nous avions le rythme avec lequel nous battre définitivement [Nicholas] Latifi et Alonso et potentiellement même se rapprocher de Q2, ce qui est notre objectif.

«Mais nous devons néanmoins en faire plus demain et je suis sûr que tout ira bien.»

Impressionné par sa première expérience de conduite d’une F1 à Monaco, Schumacher a ajouté: «J’adore ça. Je pense que c’est l’une des meilleures pistes pour le faire. C’est une sensation formidable dans la voiture – c’est vivant mais tout simplement amusant de conduire ici. “

Des moments comme ceux-ci, vous vous mettez un bras autour de l’autre, évaluez et revenez plus fort pour la course de demain 💪 # HaasF1 #MonacoGP pic.twitter.com/2wMuXTm2C9 – Haas F1 Team (@ HaasF1Team) 22 mai 2021

F1 TV offre aux lecteurs de PlanetF1 10% de réduction sur leurs abonnements Access et Pro! Cliquez ici et utilisez le code PLANETF10 lors du paiement *

* l’offre expire le dimanche 6 juin à minuit

Le coéquipier de Schumacher, Nikita Mazepin, qui a été impliqué dans plus que sa juste part de controverses de qualification cette saison, s’est tenu à l’écart cette fois et s’est qualifié 19e.

“Il y a un peu de frustration au sein de l’équipe car ce n’est pas le premier week-end où nous semblons être assez forts à différents moments des séances, mais ensuite pour les qualifications, nos concurrents sont capables d’en extraire le plus”, a déclaré le Moscou- pilote né.

«Je craignais de retomber dans ce piège car le FP3 s’est très bien passé pour nous.»

Néanmoins, ce fut une performance améliorée de Haas en général en termes de performances et de son côté, Mazepin a réfléchi sur un exercice de liaison positive avec ses collègues depuis la dernière course en Espagne.

«Je pense que cela montre à quel point l’atmosphère au sein de l’équipe est importante», a-t-il ajouté.

«Nous avons été très chanceux d’avoir une semaine de congé entre les deux et j’ai eu une rencontre avec l’équipe, les gens qui travaillent avec moi – nous avons fait un petit barbecue ensemble, juste quelques personnes.

«Je pense que nous nous comprenons beaucoup plus maintenant et j’espère que nous pourrons nous en inspirer.»

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!