« Mick Schumacher me rappelle beaucoup son père »

Fernando Alonso dit que « presque tout » sur Mick Schumacher lui rappelle le père de l’Allemand Michael Schumacher.

Alonso et Michael Schumacher ont disputé une rivalité classique au cours des dernières saisons de Schumacher sous les couleurs de Ferrari, Alonso mettant fin à la séquence de domination du septuple champion du monde en remportant le championnat des pilotes 2005.

Schumacher avait remporté cinq titres pilotes d’affilée jusqu’au triomphe d’Alonso, et en 2006, Alonso est revenu en tête, cette fois après un défi bien plus important de Schumacher.

Avancez jusqu’en 2021 et Alonso est maintenant en compétition aux côtés du fils de Michael, Mick, et déjà l’Espagnol voit tellement de points communs entre père et fils.

« C’est vraiment quelque chose de spécial de l’avoir en F1 », a déclaré Alonso par Motorbox.

« Il me rappelle beaucoup son père. Dans le langage corporel, dans les expressions faciales, avec presque tout. Il a même la même abréviation que son père sur le moniteur de temps. Je trouve ça très touchant. »

Découvrez toutes les dernières marchandises Fernando Alonso sur la boutique officielle de la Formule 1

Alonso possède clairement la voiture la plus puissante des deux actuellement, avec son équipe Alpine détenant la 5e place au championnat des constructeurs, tandis que la tenue Haas de Schumacher est au plus bas et sans point en 2021.

Mais comme Alonso est un grand fan du style de Schumacher, il espère que le jeune de 22 ans aura bientôt une opportunité dans une voiture plus compétitive.

« Je l’aime beaucoup, j’aime son style, j’aime qu’il soit en F1. Je ne peux que lui souhaiter une meilleure voiture bientôt », a déclaré Alonso.

Michael Schumacher a certainement la réputation d’être un compétiteur féroce sur la piste, mais Alonso a déclaré qu’il y avait toujours eu du respect entre eux, ainsi qu’un véritable souhait de l’Allemand qu’Alonso puisse profiter de son succès en championnat du monde.

En plus de cela, Alonso a également appris une leçon précieuse de son ancien rival.

« Par-dessus tout, j’ai appris une chose de lui : ne jamais abandonner. Michael a toujours été gentil avec moi, nous nous respections beaucoup », a déclaré Alonso.

« Il m’a toujours fait sentir qu’il me souhaitait plein succès et que je devrais prendre plaisir à remporter le championnat. »