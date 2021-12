Mick Schumacher « ne peut » pas dire ce qu’il pense de la chute possible du record du titre de Michael

Mick Schumacher est indécis quant à son choix pour le champion 2021, même si la victoire de Lewis Hamilton signifie que le record de son père pour la plupart des titres mondiaux est battu.

Hamilton et Max Verstappen entrent dans le match décisif dimanche à Abu Dhabi à égalité de points dans ce qui est une situation où le vainqueur remporte tout.

Celui qui terminera devant sera couronné champion du monde 2021, à moins bien sûr qu’aucun des deux ne marque un seul point, auquel cas Verstappen remporterait le titre en raison de plus de victoires en course.

Leurs rivaux sont partagés quant à savoir s’ils veulent que Hamilton remporte un huitième titre mondial ou que Verstappen remporte le premier.

Si Hamilton triomphe dimanche, ce sera un huitième record pour le pilote Mercedes, le plaçant devant Michael Schumacher sur la liste de tous les temps.

C’était un record que l’Allemand avait atteint en 2004 et que beaucoup pensaient à l’époque qu’il ne serait jamais battu.

En route pour l’égaler, ce qu’il a fait la saison dernière, Hamilton a battu les records de Schumacher pour le plus de victoires et de podiums, ainsi que le record du plus grand nombre de pole positions.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait de la chute du plus gros record de son père, Schumacher a déclaré au site officiel de la F1 : « Eh bien, je pense que rien n’est encore décidé, donc je ne peux pas vous dire ce que j’en pense. »

Quant à son choix qu’il aimerait voir gagner ce dimanche, le pilote Haas a déclaré : « Évidemment, je pense que mes sentiments sont le respect pour les deux, que cette année seulement ils peuvent remporter le championnat.

« Oui, ce sera certainement intéressant à voir et celui qui gagnera gagnera – je ne peux rien y faire. »

L’année dernière, Hamilton a été stupéfait lorsque Schumacher lui a offert l’un des casques de protection de Michael après la 91e victoire record du pilote Mercedes en F1 au Grand Prix de l’Eifel.

Lewis Hamilton est honoré d’un casque Michael Schumacher, par son fils Mick, après avoir égalé son record de victoires en #F1 aujourd’hui au #EifelGP pic.twitter.com/lPfIoOsCGu – Sky Sports News (@SkySportsNews) 11 octobre 2020

« Je ne sais même pas quoi dire », a déclaré Hamilton à l’époque. « Quand vous grandissez en regardant quelqu’un et que vous l’idolâtrez vraiment, en termes de qualité de conducteur qu’il est.

« En voyant sa domination depuis si longtemps, je ne pensais pas que je serais loin de Michael en termes de records, donc c’est un honneur incroyable. Il faudra du temps pour s’y habituer.

«Ce n’est que lorsque je suis entré dans la voie des stands que j’ai réalisé que j’avais égalé. Un grand merci et un immense respect à Michael. Je me sens humilié par le moment. Espérons que nous ayons plus de records à battre.

Mais un pilote qui admet ouvertement qu’il espère que Hamilton ne battra pas un autre record Schumacher est Sebastian Vettel.

L’Allemand a déclaré: « Eh bien, Michael est mon héros. Pour cette raison, je ne veux probablement pas que Lewis gagne.

« Mais la vérité est qu’ils ont tous les deux connu une saison solide, ils se lancent dans la dernière course avec l’opportunité de remporter ce championnat parce qu’ils le méritent tous les deux.

« Donc, d’une certaine manière, je serais heureux si le record de Michael tient toujours, car pour moi, Michael est toujours le plus grand. Mais si Lewis peut gagner un, deux de plus, trois championnats du monde de plus, cela ne change rien pour moi.

«Et je m’entends bien avec Lewis. Les tripes disent que je veux que Max gagne pour garder le record de Michael en vie, mais ma tête est assez claire ou claire – que le meilleur gagne. »

