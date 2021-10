Mick Schumacher «ne pouvait pas disparaître» dans la bataille de Max Verstappen et Lewis Hamilton

Mick Schumacher a expliqué son point de vue sur la façon dont il a presque influencé les vainqueurs du Grand Prix des États-Unis.

Dans les derniers tours, alors que Lewis Hamilton sur des pneus plus frais traquait le leader Max Verstappen, le duo s’est dirigé vers Schumacher pour le doubler pour la deuxième fois.

Faire un tour sur un retardataire est toujours un moment variable et anxieux pour un leader, et dépasser le Haas n’a pas été tout à fait simple pour Verstappen.

Le pilote Red Bull a perdu un peu de temps en le faisant, Hamilton soufflant dans son cou. Mais il y a eu un retour sur investissement car le Néerlandais était à moins d’une seconde de Schumacher dans une zone d’activation du DRS et a ainsi obtenu une augmentation de vitesse en ligne droite inestimable dans la ligne droite arrière dans le dernier tour.

Verstappen s’est accroché pour gagner par 1,333 seconde et a étendu son avance au championnat du monde à 12 points avec cinq courses restantes. Si Hamilton l’avait dépassé, il aurait été deux derrière.

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a déclaré que Schumacher lui avait « presque donné une crise cardiaque » avec le temps qu’il avait mis pour réagir aux drapeaux bleus, mais Verstappen a défendu l’Allemand car il ne l’avait pas rattrapé aussi rapidement qu’il aurait dû le faire. à ses propres pneus qui partent.

« J’aime vraiment être aux États-Unis et les fans sont de grands spectateurs – j’ai adoré courir devant eux. » @SchumacherMick résume son #USGP#HaasF1 pic.twitter.com/fcwWEBRRCg – Haas F1 Team (@HaasF1Team) 24 octobre 2021

Schumacher a déclaré à Sky F1 dans le paddock d’Austin : « Le fait est que je ne peux pas simplement disparaître.

« Je suis aussi sur la piste et j’ai ma propre course. J’essayais d’être le moins compliqué, disons, le moins ennuyeux pour Max, et je pense que le fait qu’il ait eu le DRS à travers moi équivalait un peu à cela.

« N’importe qui dans cette situation ne pouvait rien faire d’autre. C’est la course.

En raison de pénalités de moteur encourues par trois pilotes qui ont commencé derrière lui, Schumacher s’est aligné 16e sur la grille et a terminé dans la même position, lui et son coéquipier Nikita Mazepin (17e) étant le seul duo à avoir bouclé deux fois.

À propos de sa course au général, Schumacher a ajouté : « Je dois dire que la course était amusante. J’ai bien aimé et j’ai eu des batailles serrées, surtout au début quand j’étais en plein dans le mix – c’était très amusant.

«Je pense que toutes ces choses me préparent davantage pour l’année prochaine.

« Nous rattrapions [Nicholas] Latifi dans les derniers tours et je pense qu’avec cinq tours de plus, nous aurions probablement été assez proches pour faire un pas.

« J’aime vraiment être aux États-Unis et les fans sont de grands spectateurs. J’ai adoré courir devant eux.