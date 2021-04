Mick Schumacher: “ Nous sommes des êtres humains et non des machines ”

Mick Schumacher dit qu’il a appris de ses premières erreurs lors de ses deux premiers week-ends de Grand Prix et qu’il attend avec impatience le premier double de la saison.

Après une rotation lors de son premier Grand Prix à Bahreïn, une course difficile dans des conditions difficiles à Imola a suivi où le jeune Allemand a filé et a heurté le mur dans des conditions de Safety Car.

Mais il dit que les erreurs ne sont qu’humaines – en particulier pour les jeunes recrues.

Lorsqu’il est confronté à une question utilisant des mots pour savoir s’il se sent soumis à moins de critiques que les autres pilotes en raison de son statut de recrue, ou s’il est traité avec des gants pour enfants dans le paddock après son incident à Imola, il a pris le temps de se former. une réponse de la façon dont il continuera cette saison.

“Bien sûr, j’ai décidé de ne pas faire d’erreur”, a déclaré Schumacher aux journalistes avant le Grand Prix du Portugal. «J’ai dû décider en quelques millisecondes de frapper le mur de front ou de côté. J’ai opté pour le frontal. De cette façon, j’ai pu continuer la course.

«Je ne me sens pas trop critiqué, mais je ne suis pas non plus manipulé avec des gants pour enfants. En fin de compte, je ne veux pas faire d’erreurs, mais cela arrive quand même, surtout à nous les recrues. Nous sommes des êtres humains et non des machines.

«J’ai maintenant piloté deux week-ends de course, passé des tests et passé du temps en voiture. Désormais, la Formule 1 ne m’est plus étrangère, c’est ma nouvelle patrie. Maintenant, je peux me permettre d’aller à la limite parce que je sais comment réagit la voiture et comment je peux l’attraper.

«Mais il est important que j’arrive à la limite tôt, de préférence lors de la première ou de la deuxième pratique afin que nous puissions faire des changements dans la troisième pratique. Si vous êtes à 95% tout le temps à l’entraînement et à 100% uniquement en qualifications, mais que la roue arrière s’arrête là, il est trop tard.

Sur le Portimão 🎢 # HaasF1 #PortugueseGP pic.twitter.com/WoX5myQCIQ – Haas F1 Team (@ HaasF1Team) 29 avril 2021

Découvrez la collection Haas via la boutique officielle de Formule 1

Le premier double-tête de la saison F1 a lieu avec le Portugal et l’Espagne organisant des courses des week-ends consécutifs. Le directeur de l’équipe Haas, Guenther Steiner, a déclaré que l’éthique de travail et l’attitude de Schumacher vis-à-vis de ses collègues sont «remarquables», et dans cet esprit, le jeune Allemand aime déjà passer plus de temps avec son équipe de course.

«J’attends avec impatience les doubles courses maintenant parce que cela signifie que je peux passer encore plus de temps avec mes mécaniciens», déclare Schumacher. «Nous avons déjà beaucoup grandi ensemble. C’est extrêmement amusant de travailler avec eux et de passer du temps libre avec eux. Ils m’apprennent comment fonctionne la voiture, comment certains composants sont assemblés, car cela m’intéresse aussi.

«Vous pouvez aussi voir les choses de cette façon – je suis assis dans une voiture de Formule 1, vous ne pouvez pas vous tromper. Bien sûr, c’est plus rapide que tout ce que vous pouvez imaginer. Aucun profane ne peut se faire une idée de ce que c’est beau et – désolé – génial de s’asseoir dans une telle voiture.

«Pour moi, il est important de toujours être motivé à 100% et de tout sortir de moi-même.»

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!