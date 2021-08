Mick Schumacher : Pas de grand drame si on ne marque pas de points

Bien que Mick Schumacher insiste sur le fait que ce ne sera pas un “énorme drame” si Haas ne marque pas cette saison, il dit que ce serait “un bonus incroyable” s’ils le faisaient.

11 courses dans le championnat de cette année et Haas est en bas du classement avec peu ou pas de signe qu’ils pourraient monter dans l’ordre.

L’équipe est la seule équipe à avoir marqué un seul point avec le P12 de Schumacher de Hongrie leur meilleur résultat à ce jour.

13 pilotes ont terminé ce grand prix mais Schumacher, le seul Haas restant après l’abandon de son coéquipier Nikita Mazepin après avoir été touché dans les stands, n’a pas pu capitaliser.

Cela, cependant, ne signifie pas qu’il a renoncé à faire cela dans la seconde moitié de la saison.

“Si nous voyons cela à la fin de la saison, peut-être pas systématiquement, mais si nous sommes plus proches de la Q2 en qualifications et plus proches des points, je pense que ce sera un succès pour nous”, a-t-il déclaré à Motorsport.com.

«Évidemment, un bonus incroyable serait d’obtenir des points.

« Je pense que c’est vraiment ce que nous espérons. c’est sûr là [will be] certains week-ends de course qui seront plus fous que d’autres et j’espère que nous serons dans la course pour récolter ces points.

“Mais, encore une fois, je pense que ce ne serait pas un énorme drame si nous ne ramassions pas de points, car nous savions que ce serait difficile cette année.”

Le champion de Formule 2 2020 a passé une grande partie de cette saison à courir contre son propre coéquipier, Mazepin, ainsi que les deux pilotes Williams.

Sur son coéquipier dans la plupart des courses, il s’est ensuite fixé pour objectif de défier Nicholas Latifi dans la Williams puis George Russell.

« Pour moi, très tôt dans la saison, c’était [about] me mettant dans une position où j’avais des cibles différentes », a déclaré Schumacher.

“Donc c’était ça [at] au début, peut-être Nicholas et il s’agissait de « Je me mesure maintenant peut-être avec George », essayant de suivre son rythme. Et je pense que c’est vraiment ce qui m’a donné l’opportunité d’aller de l’avant et aussi d’essayer de grandir.

« Évidemment, nous sommes deux recrues, mais nous pouvons quand même apprendre l’un de l’autre. Et j’espère que nous pourrons nous battre l’année prochaine avec les gars du top [places]. “

Il a ajouté : « La satisfaction est essentiellement que, même avec une voiture plus difficile, ou peut-être une voiture qui n’est pas aussi développée, nous pouvons parfois nous battre avec Williams.

« Je pense que c’est vraiment ce qui me motive. C’est aussi pour ça que j’arrive tôt au travail et pars tard, pour que je sache que j’ai tout fait pour pouvoir nous permettre d’être aussi proches que possible.