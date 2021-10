Malgré le fait qu’il soit sans doute le rookie de Formule 1 le plus connu de tous les temps, Mick Schumacher dit qu’il n’est pas souvent reconnu en public.

Son père, Michael, étant l’un des plus grands pilotes de Formule 1 de tous les temps, les projecteurs sont braqués sur le Haas pilote à sa première saison sur la grille, même s’il a passé la plupart des courses à l’arrière.

Cela est devenu très évident pour son cousin, David, lorsque les deux sont sortis dîner à Budapest le week-end du GP de Hongrie plus tôt cette année.

« Soudain, il y avait 15 personnes autour de nous à table », a-t-il déclaré à ran.de.

« Mais il est aussi venu en moto avec son propre casque – peut-être pas le plus intelligent !

Le fils de Ralf, qui pilote actuellement en Formule 3, dit qu’être dans le sport automobile avec un tel nom de famille n’a pas eu un impact énorme sur sa vie quand il est en public.

« Ce n’est pas ennuyeux du tout », a-t-il ajouté.

« Depuis que je roule en Formule 3, presque personne ne me reconnaît et je peux vivre ma vie comme je le souhaite. J’ai ma paix et ma tranquillité et je peux manger normalement.

Étant en Formule 1 et fils de Michael plutôt que de Ralf, Mick est bien sûr plus connu que son cousin.

Néanmoins, il dit des choses similaires sur la façon dont les choses se passent pour lui lorsqu’il est en déplacement, l’Allemand n’étant pas souvent reconnu lorsqu’il voyage.

Il aime les choses ainsi.

« Je ne suis pas encore reconnu à l’aéroport, ce qui est bien sûr agréable car je peux toujours me déplacer librement », a-t-il déclaré. sport1.de.

C’est bien sûr une tout autre affaire sur les sites pendant les week-ends de course avec un grand nombre de fans de F1 attendant de rencontrer les pilotes.

Dans cet environnement cependant, il apprécie l’attention.

« [It is] agréable d’être reconnu, de se voir demander des photos et des autographes », a-t-il ajouté.

Un membre du Ferrari l’académie, Schumacher deviendra sans aucun doute plus connu s’il doit un jour conduire pour l’équipe italienne comme son père l’a fait.

Bien qu’il puisse aimer ne pas être beaucoup reconnu, il espère toujours le faire un jour et « faire revivre » la combinaison Schumacher/Ferrari.