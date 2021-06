Mick Schumacher “plus calme” mais partage les “qualités” de son père

Jock Clear voit des similitudes distinctes dans la façon dont Mick Schumacher travaille chez Haas avec ce que son père, Michael, a fait avec ses équipes de F1.

Clear est entraîneur de pilotes à la Ferrari Academy, à laquelle appartient Schumacher junior, et continue d’encadrer le jeune homme de 22 ans au début de sa carrière en Formule 1.

Auparavant, le Britannique de 57 ans était ingénieur de performance pour Michael Schumacher lors des deux dernières saisons du septuple ancien champion du monde dans le sport avec Mercedes.

Tous ceux qui sont liés à la F1 savent que Mick n’a rien de plus qu’une première saison éducative avec Haas, qui admet librement qu’il sera en queue de peloton toute l’année alors qu’il place la grande majorité de l’accent sur le développement de sa voiture 2022.

Mais une chose qui s’est démarquée est le désir du champion en titre de Formule 2 d’établir une relation de travail solide avec son équipe. Clear dit que cela montre que le jeune Allemand suit très certainement les traces de son père.

« La dynamique de Mick dans le [Haas] équipe est très positive », a déclaré Clear à SportBild. « La méthodologie avec laquelle il travaille est presque encore meilleure que celle de Michael car il est de nature plus calme.

« On dit que la pomme ne tombe pas loin de l’arbre. Ce n’est pas du tout surprenant que Mick ait aussi ces qualités.

« C’est fascinant pour moi et pour beaucoup chez Ferrari d’avoir travaillé avec Michael et maintenant avec Mick et leurs similitudes, mais aussi leurs différences. En fin de compte, tout le monde est différent. Il n’y a pas qu’une seule façon de devenir un champion.

Schumacher a connu un début de carrière mitigé en F1, surpassant généralement son coéquipier Nikita Mazepin et terminant devant Williams de Nicholas Latifi au Portugal, mais s’est également écrasé à Imola et à Monaco.

Dans l’ensemble, et surtout compte tenu de sa réputation d’amélioration continue, Clear pense que son avenir est prometteur.

“Il est encore trop tôt pour dire s’il a toutes les qualités pour devenir Champion du Monde”, a déclaré Clear. « Mais jusqu’à présent, nous n’avons rien découvert qui lui manque.

« Il y a encore un long chemin à parcourir, mais il va définitivement dans la bonne direction. Nous espérons qu’il continuera à s’améliorer. Il fait tout ce qu’on lui demande et il obtient d’excellents résultats. Nous ne pouvons pas demander plus que cela.

« Mais seul le temps nous dira s’il peut livrer sous pression quand il est devant et quand il a la chance de se battre pour la pole position. C’est un scénario très différent de celui où il combat son coéquipier dans une voiture non compétitive.

