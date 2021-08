Mick Schumacher pourrait continuer à utiliser le « beau » casque hommage à Michael

in

Mick Schumacher porte un casque spécial pour refléter la première de son père en F1 à Spa. Et il l’aime tellement qu’il pourrait même le porter pour le reste de 2021.

L’illustre père Michael portait un design similaire lorsqu’il a fait ses débuts en Formule 1 avec Jordan sur le célèbre circuit belge en 1991, et le pilote Haas Mick suit ses traces en portant les mêmes couleurs pour marquer les 30 ans depuis que le nom Schumacher a fait irruption sur la scène dans le top niveau du sport automobile.

Michael n’a couru qu’une seule fois avec Jordan avant de déménager à Benetton, et Mick a récemment profité d’une opportunité «très spéciale» pour conduire la Jordan 191 de son père en filmant un long métrage pour Sky Sports.

Schumacher Junior continuera à porter le design spécial pour chacune des sessions restantes du Grand Prix de Belgique, mais il n’est pas exclu de le garder au-delà de ce week-end.

“C’est beau. J’envisage vraiment de le garder pour le reste de la saison, donc nous verrons ce que je peux en faire et peut-être le garder », a-t-il déclaré à Formula1.com après les essais.

Tel père, tel fils ❤️ #F1 pic.twitter.com/RalLLxYd0S – PlanetF1 (@Planet_F1) 27 août 2021

F1 TV Pro est à moitié prix pendant deux mois ! Afin de réclamer cette réduction fantastique, cliquez sur le lien suivant et utilisez le code promo SPA50 à la caisse !*

*L’offre expire à 23h59 le dimanche 29 août. Offre disponible uniquement sur Pro. Les clients devront souscrire un abonnement mensuel et cette offre ne peut être utilisée que sur le Web. Offre non disponible en NL, FR ou NZ.

Comme prévu, Schumacher et Nikita Mazepin ont fermé la marche lors des essais libres vendredi dans leur voiture de recul, et le jeune Allemand n’a pas caché son envie de voir la pluie à Spa ce week-end, pour se donner une chance de rattraper le emballer devant.

« C’était vraiment bien d’être de retour sur la bonne voie après la pause estivale, et de revenir sur une piste comme ici. C’est vraiment spécial », a-t-il déclaré.

« J’espérais qu’il reste mouillé, mais malheureusement à chaque fois, il s’est asséché juste au moment où nous sortions.

“Néanmoins, je pense que nous avons beaucoup appris et nous avons quelques idées de ce que nous voulons essayer pour [qualifying], et nous verrons comment ça se passe.

“[Rain] ne peut que nous faciliter la tâche, je suppose, et alors nous entrons en jeu. Cela rend les gens à l’avant un peu plus prudents et cela nous donne des opportunités, espérons-le. »