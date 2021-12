Mick Schumacher « poussait un peu trop » avant le crash de Jeddah

Mick Schumacher a levé la main après être sorti du GP d’Arabie saoudite, admettant qu’il « poussait un peu trop ».

Parti du Grand Prix d’Arabie saoudite dimanche 19e sur la grille, le pilote Haas a rattrapé sa position sur la ligne et, après 10 tours, tentait de se rapprocher de la Williams de George Russell.

Cependant, cela s’est terriblement mal passé pour la recrue lorsqu’il l’a perdu dans le virage à gauche du virage 22, heurtant la barrière au rythme.

Interrogé par son équipe s’il allait bien, un Schumacher plutôt modéré a répondu: « Oui, je vais bien, désolé pour ça. »

L’Allemand admet que l’accident était entièrement dû à une erreur du conducteur.

« Malheureusement, il semble que j’ai poussé un peu trop fort pour revenir dans la fenêtre du DRS depuis George, et je l’ai perdu au virage 22 », a-t-il déclaré au site officiel de la F1.

Avant cela, il avait passé une « bonne » nuit sur le circuit de la corniche de Jeddah.

« Le rythme semblait être là, nous suivions confortablement la Williams et je pense que c’est vraiment ce que nous n’avions pas prévu.

« Par conséquent, évidemment [I was] très motivé, et peut-être un peu trop dans ce cas.

Malheureusement pour Haas, ce n’était pas la seule chute de l’équipe de la nuit.

Les rediffusions montrent une compression pour Leclerc et Perez au redémarrage La réaction en chaîne derrière a rattrapé Russell et Mazepin#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/zpFKpedhl2 – Formule 1 (@F1) 5 décembre 2021

Alignant P16 au redémarrage après le drapeau rouge de son coéquipier, Nikita Mazepin a été pris dans la réaction en chaîne provoquée par la chute de Sergio Perez.

Il a percuté l’arrière de la Williams de Russell, les deux pilotes hors course.

Expliquant l’accident de son point de vue, le pilote russe a déclaré : « Tout d’un coup, la voiture devant, qui était George, il a freiné et j’ai également essayé de freiner, mais il n’y avait aucun moyen de m’arrêter à plus de 200 (km/h) à zéro à ce rythme, et [I] vient de récupérer George.

« Et puis en regardant la rediffusion, il y avait une voiture à l’intérieur. Il a essayé de l’éviter pour lui-même mais il n’était pas la dernière voiture, alors il a réagi du bon côté et je n’ai tout simplement pas pu l’éviter.

« Parce que la piste est si étroite, c’est comme un embouteillage et on roule à toute vitesse à l’intérieur. »

C’est une facture de réparation de fin de saison dont Haas n’avait vraiment pas besoin.

« Une journée décevante », a déclaré le patron de l’équipe Guenther Steiner, « avec deux voitures accidentées dans l’avant-dernière course de l’année.

« Mick a juste essayé de suivre la Williams, ce qui n’a pas fonctionné, et Nikita s’est retrouvé dans une position où il ne pouvait rien y faire – il était un passager de tout ce qui s’est passé devant lui.

« Malheureux mais un de plus à faire et ensuite nous passons à autre chose. »

Haas reste la seule équipe à avoir marqué un seul point cette saison, 10e au championnat des constructeurs.