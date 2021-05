Mick Schumacher qualifie le crash de Monaco de “ partie de l’accord ”

Mick Schumacher ne se laisse pas rattraper par son incident lors des essais de jeudi, ils font partie de l’accord à Monaco, non?

On peut dire que pour la première fois cette saison, Schumacher s’est retrouvé dans une véritable bataille pour le rythme contre son coéquipier de Haas Nikita Mazepin, et il finirait en fait derrière le Russe en FP1 et FP2 sur le Circuit de Monaco.

C’est aussi Schumacher qui a eu l’honneur malvenu de faire ressortir les drapeaux rouges lors du FP2 lorsqu’il a eu un coup de pinceau avec les barrières de Massenet.

Incapable de regagner les stands, il stationnerait le VF-21 dans la zone de dégagement de la Nouvelle Chicane.

Mais au moins maintenant avec cet incident à l’écart, Schumacher a appris les limites de la piste.

Les marges sont bonnes, la courbe d’apprentissage est raide #MonacoGP 🇲🇨 # F1 pic.twitter.com/QvcbZgNr66 – Formule 1 (@ F1) 20 mai 2021

«Le feeling dans la voiture, le feeling avec l’équipe est génial, évidemment avec beaucoup de carburant, nous avons eu un petit problème dans le dernier tour, mais même cela je pense que cela fait partie de l’accord à Monaco, n’est-ce pas? a-t-il déclaré au site Web de Formule 1.

«Il n’y a pas de place pour les erreurs, j’ai fait une petite erreur et c’est ce qui s’est passé. Maintenant, je connais la limite et je sais jusqu’où je peux aller.

«Je pense qu’en général ça s’est très bien passé. Je me sens assez à l’aise dans la voiture. Évidemment, nous savons ce que nous devons améliorer, nous savons où nous avons potentiellement perdu un peu de temps.

«Je pense que nous devons dire que nous n’avons pas de grandes améliorations à venir, donc les seules améliorations, les seuls changements que nous pouvons faire se situent en nous-mêmes dans la configuration, et je pense qu’en tant qu’équipe, nous progressons.

«De toute évidence, Monaco, ici, on ne sait jamais avant de passer aux qualifications, alors nous allons simplement faire notre travail, faire notre routine et travailler sur nous-mêmes pour être aussi préparés que possible pour les qualifications.»

Mazepin a savouré l’opportunité d’être de retour à Monaco, et pour la première fois, cela «s’est vraiment senti comme un jour de congé» en retrouvant la confiance au volant de la Haas.

«C’est incroyable d’être à Monaco, que vous conduisiez ou non, regarder la caméra maintenant, simplement voir la toile de fond, c’est autre chose», a-t-il déclaré aux journalistes dans le stylo TV.

«Ce fut une très bonne journée aujourd’hui pour nous, l’équipe a fait un travail fantastique pour revenir d’un week-end difficile à Barcelone, et j’avais la confiance nécessaire dans la voiture dont j’avais besoin.

«Et je suis surpris de dire comment cette année s’est déroulée, mais je me suis tellement amusé dans la voiture que c’était en fait un jour de congé et c’était vraiment cool de conduire.

