Mick Schumacher refuse d’exclure le transfert d’Alfa Romeo

in

Mick Schumacher n’a pas éliminé la possibilité d’un passage à Alfa Romeo en 2022, mais a déclaré qu’il se concentre actuellement sur sa conduite actuelle avec Haas.

Le rookie allemand a impressionné lors de sa première saison en Formule 1, bien qu’il ait couru dans une voiture en retard. Il a surtout eu raison de son coéquipier Nikita Mazepin tout au long de la saison jusqu’à présent, le duo ayant également eu plusieurs batailles serrées en piste à l’arrière du peloton.

Le jeune est également membre de la Ferrari Driver Academy et avec Alfa Romeo, une équipe cliente de la Scuderia, il reste une chance qu’il soit transféré dans l’une de leurs voitures à l’avenir.

Les contrats de Kimi Raikkonen et d’Antonio Giovinazzi expirent à la fin de la saison, donc un siège pourrait devenir disponible avec Alfa pour 2022 et peut-être au-delà.

Mais pour l’instant, cependant, alors qu’il a déclaré qu’il gardait ses priorités avec Haas, il n’a pas éliminé la possibilité d’un changement d’équipe.

“Je vis ici et maintenant”, a déclaré Schumacher à Sky Germany, interrogé sur les rumeurs d’un transfert chez Alfa Romeo la saison prochaine.

« Je n’ai pas beaucoup pensé à l’année prochaine. Nous verrons ce qui se passe à la fin. Je suis sûr que vous entendrez si quelque chose arrive.

Découvrez la collection Haas via la boutique officielle de Formule 1

Les pilotes de réserve Robert Kubica et Callum Ilott – un autre produit junior de Ferrari – ont tous deux participé à des sessions FP1 et à des tests de pneus avec Alfa Romeo jusqu’à présent cette saison, et aucune décision n’a encore été prise sur qui conduira pour l’équipe en 2022.

Bien que Haas soit coincé à l’arrière du peloton, Schumacher a réalisé un temps assez bon pour la Q2 au Grand Prix de France avant de s’effondrer hors de la session et il a estimé qu’il aurait pu passer la première partie des qualifications au Grand Prix de Styrie à le week-end.

L’ancien pilote Ferrari Gerhard Berger a récemment fait l’éloge du jeune Schumacher, déclarant à sport1.de: “Il offre exactement ce que vous pouvez attendre de lui dans les circonstances – il bat son coéquipier, conduit des courses propres, fait peu erreurs.

« Vous pouvez également voir comment il peut lire et analyser les courses. C’est un Schumacher typique. On voit qu’il apprend vite et qu’il s’imprègne de tout.

« Même si Haas n’est pas une équipe de premier plan, après seulement quelques courses, il a clairement montré qu’il était numéro un chez Haas. C’est un succès. C’est pourquoi je crois en son avenir.

Suivez-nous sur Twitter @Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !