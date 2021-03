Mick Schumacher se sent déjà «  vraiment à l’aise  »

Avec son premier vendredi à courir dans la banque en tant que pilote Haas, Mick Schumacher a déclaré qu’il était déjà «vraiment à l’aise» dans le VF-21.

Le champion en titre de Formule 2 fait le pas vers la Formule 1 cette saison avec Haas, et dans une saison où l’équipe américaine devrait se débattre, Schumacher a donné raison à l’optimisme en terminant FP2 devant les Williams de Nicholas Latifi en P18.

Haas a emprunté la voie risquée d’un line-up entièrement novice pour 2021, mais Schumacher se sent déjà très à l’aise et à l’aise dans ses machines pour sa première saison en Formule 1.

«Le FP1 était dans des conditions très chaudes, donc quelque chose dans lequel je n’ai pas encore vraiment conduit, je pense que la température de la piste était de 53 degrés, ce qui faisait cuire les pneus et évidemment le cockpit aussi», a-t-il déclaré aux journalistes après le FP2.

«Mais il est certain qu’avoir conduit dans ces conditions est bon pour l’information, pour apprendre et pour comprendre comment se comporte la voiture.

«Et puis en passant en FP2, je savais que les conditions étaient complètement différentes, malheureusement le vent a également changé, donc c’était quelque chose de plus auquel tout le monde devait s’habituer, nous avons vu des gens se débattre aussi, nous aussi.

«Et une fois que nous avons eu les informations sur ce que nous devions faire et comment nous devions aborder les virages, tout semblait un peu mieux et certainement les longs runs étaient également intéressants pour nous, plus de kilométrage pour moi vraiment.

«Je me sens vraiment à l’aise dans la voiture, ce qui est évidemment un très bon signe, cela montre que nous avons fait suffisamment de travail pour me préparer à monter dans la voiture et être à l’aise.

«Je sais qu’il y a encore beaucoup à améliorer de mon côté, évidemment en tant que pilote, j’ai les principaux outils pour améliorer mes temps au tour, donc je travaille très dur moi-même pour continuer à m’améliorer, continuer à apprendre.

Le coéquipier de Schumacher, Nikita Mazepin, a terminé vendredi en bas du classement, bien que seulement 0,15 seconde de moins que l’Allemand.

Il a déclaré que le vent rendait difficile de terminer une course «cohérente», bien qu’avec la vitesse du vent qui devrait augmenter considérablement pour samedi et peut-être changer de direction pour dimanche, ce défi ne fera que croître.

«La première fois que j’ai participé à une épreuve officielle de Formule 1, faire des FP1 et FP2 était très spéciale», a-t-il déclaré.

«Cela seul était très positif, mais parler en termes plus techniques aujourd’hui était assez difficile, car vous avez vu qu’il y a beaucoup de vent autour et le vent n’est pas très constant.

«Et ces voitures par rapport à la Formule 2 sont beaucoup plus affectées par le vent de manière positive, mais aussi de manière négative, donc la voiture était parfois assez difficile. J’ai eu un moment au virage 6, mais c’est le premier jour au bureau, officiellement, donc c’est un point de départ.

«Dans un monde idéal, vous ne voulez pas de vent, parce qu’alors c’est cohérent, mais cela n’arrivera jamais. Il sera donc intéressant et stimulant de voir ce que le dimanche apporte.

«Parce qu’avec 10 degrés de moins de température dans l’air, ça va être fou.»

Max Verstappen a terminé le FP2 avec le meilleur temps, un 1: 30.847, soit près de deux secondes de moins que le meilleur temps que le Néerlandais a réussi lors des tests, finalement le plus rapide des trois jours.

Mais plutôt que de constater que les équipes n’ont pas encore montré leur véritable potentiel, Mazepin a suggéré que la piste de Bahreïn vendredi n’était tout simplement pas aussi rapide qu’elle ne l’était lors de ce dernier jour de tests lorsque les tours les plus rapides ont été établis.

«Étant réalistes, je pense que nous avons été très chanceux avec les conditions atteintes lors de la troisième journée d’essais, je pense qu’elles étaient très rapides et la piste aujourd’hui était beaucoup plus lente, ce qui a rendu la conduite aujourd’hui beaucoup plus difficile pour nous au moins», a-t-il expliqué.

«Mais avec 23 rounds, vous allez vivre des choses très différentes, et cela acquiert de l’expérience dans la banque, et c’est définitivement arrivé aujourd’hui.»

