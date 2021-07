Mick Schumacher se sent désormais comme un “conducteur différent”

En repensant au début de sa saison recrue en Formule 1, Mick Schumacher a déclaré qu’il se sentait désormais comme un “pilote différent”.

Schumacher a rejoint la grille de Formule 1 avec sans doute un niveau d’intérêt pour une recrue jamais vue auparavant comme le fils de Michael, le septuple ancien champion du monde.

Mais les difficultés de Haas à l’arrière de la grille en 2021 ont en fait été une bénédiction déguisée pour Schumacher, car elles lui ont permis d’apprendre les ficelles de la Formule 1 loin des projecteurs.

Huit rounds se sont écoulés et Schumacher a brillé plus fort que son coéquipier Nikita Mazepin, se battant même contre Williams à plusieurs reprises, et en général, il se sent comme un “pilote différent” maintenant qu’il a une certaine expérience à son actif.

« Je pense que dans l’ensemble, nous pouvons bien sûr être assez satisfaits de nos premières courses. Nous avons eu de bons week-ends mais aussi d’autres moins bons », a-t-il déclaré, cité par Motorsport-Magazin.com.

« En moyenne, cependant, il y a eu plus de choses positives, donc je suis assez content.

« Je pense que nous avons beaucoup appris. Je suis un pilote différent de ce que j’étais lors de la première course.

« Même si je savais me débrouiller avec la voiture lors de la première course, je sais maintenant bien sûr comment utiliser toutes les choses et l’assistance de la voiture.

« Je sais quel type de voiture j’aimerais avoir et comment je devrais me sentir. En conséquence, je peux également transmettre à l’équipe ce dont j’ai besoin de la voiture pour rouler vite. C’est ce que je veux dire quand je dis que je suis un pilote différent maintenant par rapport au début de l’année.

Schumacher a terminé toutes les courses jusqu’à présent cette saison avec une meilleure position de 13e au Grand Prix d’Azerbaïdjan, et il est en ligne avec son objectif principal pour 2021 de montrer une progression constante depuis la première manche.

“C’était évidemment l’un de mes plus grands objectifs”, a-t-il déclaré.

« Cela inclut également de terminer les courses et nous avons réussi à le faire jusqu’à présent. Je fais de mon mieux pour que ça continue.

