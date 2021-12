Mick Schumacher sera la réserve de Ferrari sur 11 courses en 2022 · .

Mick Schumacher sera le pilote de réserve officiel de Ferrari à la moitié des courses de l’année prochaine, parallèlement à ses fonctions de pilote pour Haas.

Le joueur de 22 ans, qui a fait ses débuts en Formule 1 cette année, partagera le rôle avec Antonio Giovinazzi. L’ancien pilote Alfa Romeo ne pourra pas participer à plusieurs manches du calendrier F1 de 23 courses 2022 en raison de ses engagements conflictuels en Formule E.

« Antonio Giovinazzi ne pilotera pas de Formule 1 l’année prochaine mais il restera notre pilote de réserve pour 2022 », a expliqué Mattia Binotto, directeur de l’équipe Ferrari. « Il sera notre pilote de réserve pour 12 courses, c’est ce qui sera compatible avec son calendrier de Formule E sur lequel il a décidé de bouger et sur lequel nous sommes très heureux car cela le maintiendra en quelque sorte en forme. »

Giovinazzi sera également disponible pour les deux clients de Ferrari, Haas et Alfa Romeo. Lorsqu’il n’est pas sur la piste, Schumacher sera en attente pour remplacer l’un des pilotes réguliers de Ferrari s’il ne peut pas courir.

« Pour les courses restantes, 11, des courses sur lesquelles il ne sera pas là, Mick Schumacher sera un pilote de réserve pour Ferrari, ce qui je pense encore une fois est excellent car ce sera sa deuxième saison l’année prochaine, c’est un pilote Ferrari qui vient de l’académie de conduite. Je suis très heureux qu’il puisse faire partie de l’équipe en tant que pilote de réserve chaque fois que cela sera nécessaire – j’espère que non.

Si Ferrari devait faire appel aux services de Schumacher lors d’un week-end de grand prix, Haas s’appuierait probablement sur le pilote de réserve Pietro Fittipaldi, qui a commencé deux courses pour eux l’année dernière en remplacement de Romain Grosjean.

Schumacher continuera à bénéficier de la contribution de Ferrari l’année prochaine, a déclaré Binotto. « En 2021, il a été suivi par des ingénieurs Ferrari dédiés au programme de la Ferrari Driver Academy pour l’accompagner dans son développement et qui se poursuivra l’année prochaine.

« Notre simulateur sera à sa disposition ici à Maranello, mais nous avons tout un programme car faisant toujours partie d’une académie, cela fait partie de nos objectifs en permanence d’essayer de les développer en tant que pilotes car encore une fois, les objectifs finaux, un jour, c’est qu’ils vont prouver qu’ils sont capables d’être un pilote Ferrari.

Mick Schumacher a déjà effectué plusieurs essais sur piste pour Ferrari. Binotto a été impressionné par les performances de Schumacher dans le Haas non compétitif, qui n’a pas marqué de point toute la saison, ce qui lui a donné confiance dans les capacités de la recrue. « Si vous vous débrouillez bien, il ne fait aucun doute que vous pouvez avoir des opportunités », a-t-il déclaré.

« Maintenant, il a déjà une saison en F1, ce qui est important parce que je pense que Mick a bien fait toute la saison, s’est amélioré, non seulement en termes de régularité mais aussi en termes de vitesse. Si je regarde les dernières courses, il était beaucoup plus proche des voitures devant alors que Haas n’a pas vraiment développé la voiture du tout, donc le fait qu’il soit plus proche prouve qu’il avait une bonne amélioration de la vitesse elle-même.

Un autre avantage d’avoir Schumacher à portée de main est qu’il pourra s’appuyer sur son expérience de conduite d’une voiture construite selon les réglementations techniques largement révisées de l’année prochaine, a déclaré Binotto.

« Il conduira les voitures 2022 l’année prochaine. Ces voitures seront vraiment très différentes de la voiture actuelle en termes de style de conduite. Et je pense qu’il sera tout aussi important d’avoir un pilote qui connaît ces voitures en tant que pilote de réserve.

Giovinazzi « aura un programme complet de simulateur pour le mettre à niveau en termes de style de conduite 2022 », a ajouté Binotto.

