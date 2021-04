Mick Schumacher: Spin restera longtemps avec moi

Un pilote déplorant la rupture entre Bahreïn et Imola est Mick Schumacher, avec le pilote Haas laissé pour s’attarder sur sa pirouette Bahreïn.

Suivant les traces de son père, Michael, Schumacher a fait ses débuts en Formule 1 la saison dernière, s’alignant sur la grille de Bahreïn.

Le joueur de 21 ans s’est qualifié P19 dans le Haas, et a enchaîné avec une 16e place au Grand Prix.

C’était un début solide pour l’Allemand, mais cela s’est produit avec une petite erreur, une vrille dans le premier tour.

«J’ai commis une erreur dans le virage 4 après le redémarrage de la voiture de sécurité. Une fois que les pneus ne sont pas dans la fenêtre, l’adhérence était très faible, et c’est juste quelque chose que je dois mieux comprendre, c’est quelque chose que je dois apprendre », a déclaré Schumacher à Motorsport.com.

«De toute évidence, j’ai fait une erreur maintenant et c’est quelque chose que je garderai avec moi pendant très longtemps et j’essaierai de comprendre pourquoi, puis je partirai de là et j’en tirerai des leçons.»

Mais alors que la rotation de Schumacher signifiait qu’il a perdu du terrain, c’était bien pire pour son coéquipier Nikita Mazepin qui s’était écrasé quelques instants auparavant.



Le rookie de Haas se dit généralement «content» de son premier week-end de course, réalisant un «rêve de toujours» de concourir en Formule 1.

«Je pense qu’en général, je devrais dire que je suis heureux. De toute évidence, cela a été un rêve de toute une vie d’être ici », a-t-il déclaré.

«Je suis un peu vidé de l’erreur évidemment dans le virage 4 au redémarrage. Je viens de prendre un cliché et c’est arrivé si vite que la voiture a tout de suite été mise en marche et puis j’ai tourné.

«Néanmoins, je veux dire que la 16e sonne évidemment mieux qu’elle ne l’est, évidemment nous étions la dernière voiture, mais néanmoins je pense que nous avons fait tout ce que nous devions.

«Nous avons traversé toutes les choses que nous voulions essayer et je me sens nettement plus compréhensif pour la voiture, ce que je peux évidemment poursuivre jusqu’au week-end suivant.»

Le patron de l’équipe Haas, Guenther Steiner, avait prédit une première campagne difficile pour ses deux recrues, l’équipe ayant pris la décision de ne pas développer leur voiture de Formule 1, se concentrant plutôt sur 2022 et sa nouvelle génération de voitures.

