Mick Schumacher sur le point de renouveler son contrat avec Haas

Le patron de Haas, Guenther Steiner, a révélé que Mick Schumacher et Nikita Mazepin devraient être annoncés comme leur alignement 2022 dans les prochains jours.

Schumacher et Mazepin ont été effectivement coupés du reste du peloton de Formule 1 cette saison en raison de la voiture VF-21 très peu compétitive dont ils disposent.

En conséquence, le duo a été enfermé dans sa propre bataille personnelle avec des tensions qui bouillonnent entre eux à différentes étapes de la campagne 2021.

Mais, même s’ils ne sont pas particulièrement d’accord, ils devraient rester coéquipiers pour une autre saison au moins.

“Mick devrait être confirmé bientôt”, a déclaré Steiner dans une interview à RTL.

« Attendons encore quelques jours, j’espère que ça s’arrangera alors. Alors tout le monde sera content et je n’aurai plus à répondre à cette question !

“Jusque là [Sochi] nous voulons confirmer les deux.

“Sotchi serait le bon moment, alors nous pourrions nous concentrer pleinement sur l’année prochaine après Sotchi.”

Bien que Steiner ne soit pas impliqué dans les détails de l’un ou l’autre des accords avec Schumacher et Mazepin, il a catégoriquement déclaré que l’équipe ne montrerait aucun favoritisme entre les deux : “Cela ne s’est jamais produit auparavant. Et il n’y en aura pas non plus à l’avenir.

Ambiance de course à domicile pour @nikita_mazepin 😄#HaasF1 #RussianGP pic.twitter.com/xZ5AMmk9pO – Haas F1 Team (@HaasF1Team) 20 septembre 2021

F1 TV offre aux lecteurs de PlanetF1 10% de réduction sur les abonnements mensuels et annuels ! Afin de réclamer cette réduction fantastique, cliquez sur le lien suivant et utilisez le code promotionnel PLANETF10 à la caisse !*

*L’offre se termine le 26 septembre à minuit et exclut les Pays-Bas

Le prochain Grand Prix de Russie à Sotchi est en fait une course à domicile pour Haas étant donné le soutien financier qu’ils ont reçu de la famille Mazepin.

Et Steiner, qui peut voir un week-end très chargé pour Nikita Mazepin, est intrigué de découvrir à quel point la Formule 1 peut se développer en Russie.

“Je n’en ai pas encore parlé avec Nikita mais évidemment quand je serai là-bas je lui parlerai, s’il a du temps pour moi!” dit Steiner.

“J’ai vu son emploi du temps et ce qu’il doit faire, uniquement pour les médias, et l’attention qu’il reçoit en Russie, ce sera un week-end assez exigeant pour lui mais j’espère que beaucoup de gens le soutiendront.

“Évidemment, il ne court pas pour le championnat comme Max [Verstappen] est en ce moment, donc la foule n’est peut-être pas aussi grande pour lui, mais je suis sûr qu’il a beaucoup de fans là-bas et voyons ce qu’ils proposent.

“Je m’intéresse à savoir jusqu’où nous pouvons amener la Formule 1 en Russie.”