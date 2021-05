Mick Schumacher surpris par la “ détente ” de la F1

«Se détendre» n’est pas une façon typique de décrire la Formule 1, mais il a été utilisé par Mick Schumacher lorsqu’on lui a demandé sa plus grande surprise à propos du sport.

Schumacher en est à quatre courses dans sa première saison de F1 avec l’équipe Haas et a montré un aperçu des raisons pour lesquelles il est très apprécié au sein de la Ferrari Driver Academy.

Fils de Michael Schumacher, sept fois ancien champion du monde, le joueur de 22 ans a confortablement surpassé son coéquipier recrue, Nikita Mazepin, pour commencer à tirer parti de son succès au titre de championnat F2 de 2020.

Bien sûr, les réalisations sont limitées, Haas étant pleinement conscient qu’il est susceptible de terminer dernier du championnat du monde des constructeurs, car il met tout son développement sur la voiture de l’année prochaine.

Néanmoins, Schumacher apprécie l’expérience, même le côté médiatique de celle-ci – bien qu’il ait dû poser une question ou deux lors des conférences de presse des pilotes faisant allusion à son père, dont la santé est restée privée par la famille depuis son grave accident de ski. en 2013.

Interrogé dans une interview avec Sky F1 sur ce qu’il a trouvé être la plus grande surprise du sport à ce jour, Mick a répondu: «Comme c’est relaxant. Cela peut paraître étrange mais j’aime vraiment ça, tous les médias et tout ça ne me pose pas de problème.

«J’adore travailler, être avec les ingénieurs et essayer d’améliorer notre voiture et moi-même dans son ensemble. J’apprécie ce que je fais.

«Ça se passe bien, je suis heureux où je suis, heureux d’être en Formule 1 et heureux de pouvoir courir. Je me sens très bien, j’ai été accueilli (par le paddock) très chaleureusement. Je me sens bien installé, j’aime mon travail, j’aime ce que je fais et tout va bien pour le moment.

L’un de ceux qui l’ont fait se sentir si bienvenu est Sebastian Vettel, que Schumacher considérait comme un héros quand il grandissait, le regardant remporter quatre championnats du monde pour Red Bull.

“La plupart du temps, Seb a son camping-car avec lui et moi aussi, donc c’est bien d’avoir quelqu’un à qui vous pouvez revenir et demander et obtenir des conseils, mais aussi discuter avec”, a déclaré Schumacher, dont le point culminant de la course de F1 jusqu’à présent. était une passe sur Williams de Nicholas Latifi dont il a terminé devant dans le Grand Prix du Portugal.

«De toute évidence, le sport automobile est aussi un sport solitaire parce que vous courez tout le temps, mais avoir quelqu’un à qui parler est très agréable.

