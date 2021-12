Mick Schumacher veut le retour des « moteurs à aspiration naturelle » en F1

Après avoir goûté à l’emblématique Jordan 191 à Silverstone, Mick Schumacher souhaite que la Formule 1 s’éloigne de la technologie hybride.

La Jordan 191 est une voiture emblématique de la Formule 1 et en particulier pour la famille Schumacher, c’est le challenger dans lequel le père de Mick, Michael Schumacher, a fait ses débuts lors du Grand Prix de Belgique 1991, rampe de lancement de sa carrière légendaire qui a suivi.

Et lors du Grand Prix de Grande-Bretagne 2021, Mick a pris la piste dans cette voiture emblématique verte et bleue pour une démonstration à Silverstone, lors de sa première saison de Formule 1.

Et en repensant aux faits saillants de sa campagne, Schumacher place cette expérience dans le 191 là-haut, appelant au retour du temps des moteurs à combustion interne alimentant les seules voitures de F1.

« C’était évidemment très spécial, c’est une voiture folle, modèle h [gear shifter], la première fois que j’ai pu conduire un modèle en H, la sensation était vraiment indescriptible », a-t-il déclaré, réfléchissant à son temps au volant de la 191.

« C’est tellement amusant de le conduire et je peux imaginer à quel point cela a dû être une course de roue à roue avec tant de légendes du sport et sur tant de pistes différentes.

« Ramenez ces moteurs à aspiration naturelle ! »

Cet appel semble quelque peu familier… bonjour Sebastian Vettel.

Après s’être retiré du Grand Prix de Russie en 2019 alors qu’il conduisait pour Ferrari, Vettel a prononcé la phrase « ramenez le f*****g V12 ».

Bien sûr, aucun des deux pilotes ne réalisera probablement son souhait, la Formule 1 avançant sur la voie hybride, mais ce qui est certain, c’est que Vettel s’est révélé être une figure importante sur la grille de F1 lors de la première saison de Schumacher.

Le père de Mick, Michael, avait servi de mentor à Vettel lorsqu’il était dans les premières années de sa carrière en F1, et rend maintenant cette faveur en étant là pour Mick.

Et c’est un soutien dont il est extrêmement reconnaissant.

« De toute évidence, cela a été formidable de l’avoir sur la grille avec moi », a déclaré Schumacher à propos de sa relation avec Vettel.

« Il a couru avec mon père pendant tant d’années et a participé à la Race of Champions, ils étaient très proches.

« Et c’est super de savoir que je l’ai comme ami ici, mais aussi en dehors de la piste de course et je peux l’appeler chaque fois que j’ai besoin de quelque chose et il a été vraiment gentil avec moi de tant de manières différentes. Un grand merci à lui pour cela.