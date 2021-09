Mick Schumacher voit papa d’un “nouveau point de vue” dans un doc de Netflix

Après avoir participé à l’enregistrement du prochain documentaire Netflix, Mick Schumacher a déclaré qu’il comprenait mieux les sacrifices de son père.

Le documentaire de Schumacher retraçant le parcours de Michael dans la vie et le sport automobile va sortir à la mi-septembre, et son arrivée est très attendue parmi la communauté des fans de Formule 1.

Ce sera un aperçu unique des coulisses de l’enfance et de la carrière du septuple champion du monde en sport automobile et, maintenant qu’il est lui-même pilote de Formule 1, le pilote Haas Mick commence à avoir une expérience directe du chemin de son père dans le sport et comment son état d’esprit a changé au fur et à mesure que sa carrière progressait.

Selon le jeune homme de 22 ans, interviewé pour le documentaire et voyant comment les réalisations de son père se sont accumulées, il peut maintenant comprendre pourquoi l’ancien pilote Ferrari a choisi de se retirer quand il l’a fait.

“Je dirais que pour moi, personnellement, j’ai eu un nouveau point de vue sur la façon dont sa carrière s’est déroulée et bien sûr, étant moi-même dedans en Formule 1, même si cela ne fait que 11 ou 12 courses, je comprends de plus en plus le sacrifice qu’il a fait. a dû prendre », a déclaré le pilote Haas au podcast Beyond The Grid de F1.

“Vous savez, combien il lui a fallu pour réaliser ce qu’il a fait, à quel point il faudrait être passionné par quelque chose pour y parvenir. Quelque chose qui rappelle toujours des souvenirs, quand il a décidé en 2006 d’arrêter, je le comprends tout à fait.

« Parce que si vous n’avez plus l’ambition de gagner, c’est évidemment mieux si vous faites autre chose.

« Personnellement, pour moi, c’est comme si j’étais au milieu de, par exemple, mon apogée, ou que j’approchais et j’aime le sport et je ne pourrais jamais penser à ne pas me donner à 100%.

“Mais à l’avenir si, disons, j’arrive à ce point où j’en suis à la fin de ma carrière et que j’ai réalisé ce qu’il a réalisé et que je n’ai plus l’ambition, alors de dire ‘stop’, je pense , ça va.

Ayant eu l’opportunité d’avoir le même cheminement de carrière que son père, Mick a également eu la chance de prendre le volant de certaines des voitures les plus célèbres de Michael, dont la Ferrari F2004 lors des célébrations de la 1000e course de la Scuderia au Mugello l’année dernière, et la plupart récemment la Jordan 191, dans laquelle il a fait ses débuts en F1 il y a 30 ans.

En ce qui concerne leur espace libre et leur approche de la course, Schumacher Junior pense que la pomme n’est pas du tout tombée loin de l’arbre.

« La mentalité de combattant est définitivement l’une de ces choses dont je lui ai retiré beaucoup de gènes. Parce que j’ai cette mentalité de combattant », a-t-il ajouté.

“Surtout les courses où en qualifications j’ai été disqualifié ou pour une raison quelconque j’ai eu une mauvaise qualification, normalement ces courses étaient celles que j’ai le plus combattues…”