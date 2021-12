Mickaël Cuisance pique une autre crise, critiqué par Sandro Wagner

Mickaël Cuisance est un personnage pour le moins intéressant. Le Français a eu sa part de problèmes d’attitude dans à peu près tous les clubs où il a été, et son club actuel, le Bayern Munich, ne fait pas exception. Alors que les choses étaient relativement calmes sur le front de Cuisance cette saison (l’accent a été mis sur « relativement »), les événements ont pris une mauvaise tournure lors du dernier match des Bavarois de l’année.

Le Bayern a battu le VfL Wolfsburg 4-0 lors du dernier match des Hinrunde, et l’entraîneur Julian Nagelsmann a utilisé tous ses cinq remplaçants disponibles dans le processus. Cuisance n’en faisait pas partie. Comme capturé par Bild, Cuisance a été vu en train de lancer son dossard d’échauffement dans la direction de Nagelsmann par frustration et colère. Nagelsmann avait le dos tourné au banc et ne l’avait pas remarqué, mais les caméras étaient là pour capturer les singeries de Cuisance.

Mickaël Cuisance, frustré de ne pas avoir été remplacé contre Wolfsburg, a lancé son dossard d’échauffement depuis le banc en direction de Julian Nagelsmann. L’entraîneur tournait le dos à Cuisance sur la touche et ne s’en rendait pas compte [Bild] pic.twitter.com/RmY5Iob8a6 – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 19 décembre 2021

Les crises de colère en match ne sont certainement pas rares, surtout dans un environnement à indice d’octane élevé comme celui du Bayern. Cependant, celui-ci a attiré l’attention car ce n’était pas la première infraction de Cuisance. Bild rapporte que ses problèmes d’attitude sont un problème depuis un certain temps, et bien qu’il soit techniquement doué, son ego l’emporte sur son talent et il pense qu’il est trop bon pour s’asseoir sur le banc. La réalité est que Cuisance a des joueurs comme Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Marcel Sabitzer, Corentin Tolisso, Marc Roca et Jamal Musiala devant lui dans l’ordre hiérarchique, dont aucun ne peut dire avec confiance qu’il est meilleur que.

L’ancien attaquant du Bayern Sandro Wagner n’a pas tardé à critiquer Cuisance. Les incidents continus sont « emblématiques du personnage d’un joueur », a-t-il été cité par Bild TV. « Si un jeune joueur décide de rester au FC Bayern, il doit s’attendre à ce que le temps de jeu soit difficile à trouver. »

Photo de Stuart Franklin/.

Wagner lui-même avait beaucoup d’ego à l’époque du Bayern, mais il n’a jamais causé de chahut comme Cuisance. L’entraîneur actuel du SpVgg Unterhaching n’a pas mâché ses mots en donnant son point de vue honnête sur le Français impétueux. « Dans le passé, il y aurait probablement eu une liasse. Vous ne pouvez plus le faire aujourd’hui. Il faut le gérer différemment. Un tel joueur n’a pas sa place au FC Bayern », a-t-il déclaré.

Il semble clair que Cuisance ne jouera pas un rôle majeur dans les plans du Bayern à l’avenir, et tous les signes indiquent un départ. Les seules questions sont quand, où et combien. La réalité est que Cuisance a peu ou pas de prétendants, et si des altercations comme celles-ci étaient rendues publiques, cette liste déjà courte pourrait devenir encore plus courte.