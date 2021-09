Mickelson et Couples seront capitaines adjoints de la Ryder Cup

in

Phil Mickelson sera présent à sa treizième Ryder Cup, mais pas en tant que joueur, mais en tant que l’un des capitaines adjoints, tout comme Fred CouplesLes golfeurs rejoignent donc Jim Furyk, Zach Johnson et Davis Love III.

Mickelson complète la liste des cinq capitaines adjoints de Steve Stricker pour l’équipe américaine, qui tentera de récupérer cette coupe à Whistling Straits (Wisconsin) du 24 au 26 septembre.

“Je suis en contact étroit avec Freddie et Phil, parlant de tout ce qui touche à la Ryder Cup, depuis un certain temps maintenant.dit Striker.

“Ils fournissent des commentaires honnêtes et percutants, et tous deux ont une grande passion pour la Ryder Cup. Je suis honoré qu’ils aient voulu rejoindre notre équipe et nous aider à nous mettre dans la meilleure position pour gagner dans quelques semaines à Whistling Straits », a-t-il ajouté.

Mickelson via Twitter a déclaré qu’il était “excité et honoré”, tout en notant qu’il espérait aider “d’une manière ou d’une autre”.

Le golfeur a joué dans toutes les Ryder Cup depuis 1995, l’année avant que Tiger Woods ne devienne pro, et détient le record du plus grand nombre d’apparitions des deux équipes. Lors de ses 12 apparitions en tant que joueur, les Américains ont gagné trois fois.

Le sextuple champion de Major était un élément important du groupe de travail de la Ryder Cup qui s’est formé après la défaite de 2014 à Gleneagles., où Mickelson, lors de la conférence de presse de clôture, a interrogé la PGA of America et le capitaine, Tom Watson, pour s’être éloignés d’un modèle qui fonctionnait.

À partir de ce groupe de travail, les joueurs avaient davantage leur mot à dire dans le choix des capitaines et le plan à l’avenir était de servir d’assistant avant de devenir capitaine. Aussi, le capitaine sortant serait l’un des assistants lors de la prochaine Ryder Cup pour construire la continuité.

Les annonces de mercredi supposent que Woods ne sera pas à Whistling Straits en tant qu’assistant, ce qui semblait peu probable compte tenu de ses blessures lors de l’accident de voiture en Californie qu’il a subi en février, car les équipes sont limitées à cinq capitaines adjoints.

Couples a été annoncé dimanche par Patrick Cantlay, qui a décroché la sixième et dernière place. automatique sur l’équipe des États-Unis en remportant le championnat BMW.

“Fred Couples m’a envoyé un texto cette semaine et m’a dit qu’il semblerait qu’il sera l’un des capitaines adjoints et qu’il sera làdit Cantlay.

Fred en couple

Ce sera la deuxième fois pour Couples en tant qu’assistant capitaine de la Ryder Cup. Il a également servi à Medinah en 2012 et a été l’un des capitaines américains les plus populaires de la Presidents Cup. Il a mené trois matchs de suite, tous avec la victoire.