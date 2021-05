Mickelson et Oosthuizen surprennent en tant que nouveaux leaders du championnat PGA

22/05/2021 à 06:41 CEST

. / Île de Kiawh

Le vétéran américain Phil Mickelson et le sud-africain Louis Oosthuizen ils ont émergé ce vendredi comme les nouveaux leaders surprises du championnat de la PGA à la fin du deuxième tour et ils ont dominé avec un cumulatif de 139 (-5), un devant le local Brooks Koepka, qui a terminé deuxième (140, -4). Mickelson, 50 ans, à la recherche de son sixième titre en majeur, a livré une carte de pointage signée de 69 coups (-3) et a confirmé qu’il avait surmonté les problèmes de concentration des tournois précédents tout en étant efficace avec des longs coups et des putts sur le green étaient décisifs. Seul Oosthuizen, le champion de l’Open 2010, lui a temporairement enlevé la joie alors qu’il prenait la tête du solo provisoire jusqu’à ce qu’il bogie sur le dernier trou et qu’ils soient à égalité.

Le vétéran sud-africain de 38 ans a finalement délivré une carte signée de 68 coups (-4), la meilleure de la journée avec celle du Japonais Hideki Matsuyama, après avoir fait cinq birdies avant l’arrivée de l’épouvantail qui a emporté l’itinéraire parfait dans le parcours difficile de l’Ocean Course au Kiawah Island Golf Resort. Indépendamment de ce que Mickelson peut faire dans les 36 prochains trous qu’il doit terminer ce week-end, il a déjà rejoint son compatriote Fred Couples en tant que premier joueur de 50 ans à diriger le classement provisoire d’un tournoi des grands. Les couples l’ont fait aux Masters 2012.

Ce que Mickelson a réalisé est quelque chose d’impressionnant et plus encore s’il affronte des joueurs de 20 ans plus jeunes comme ses compatriotes Justin Thomas, deuxième mondial, et Jordan Spieth, qui a dû travailler dur pour surmonter la coupure établie à (+5). Plus frustrant a été l’élimination du numéro un mondial, l’Américain Dustin Johnson, qui a raté la coupe, et a 14 ans de moins que Mickelson, ou l’Irlandais du Nord Rory McIlroy, ancien numéro un mondial, qui a 18 ans de moins.

Mickelson, 44 fois vainqueur du PGA Tour, fait partie du World Golf Hall of Fame depuis près d’une décennie. Jusqu’en 2019, ils n’avaient pas manqué une équipe de Ryder Cup ou de Presidents Cup depuis 1993. Pendant environ 25 ans, ils ont été classés dans le top 50 mondial. Juste devant lui, un tir derrière, sera Koepka, double vainqueur du championnat de la PGA et quadruple champion de Major, qui a trouvé son meilleur niveau de jeu en oubliant complètement les blessures. Mickelson est classé 115e au monde pour une raison, avec seulement deux classements parmi les 20 premiers au cours des deux dernières années. Il a près de trois ans de plus que le plus vieux champion Julius Boros, qui avait 48 ans lorsqu’il a remporté la PGA de 1968. Et cela fait plus de cinq ans qu’un joueur d’une cinquantaine d’années, Davis Love III, en 2015, au Wyndham Championship, il a gagné sur le PGA Tour.

Ensuite, il y a le groupe de chasseurs. Oosthuizen, Koepka, le champion en titre des Masters Matsuyama et le champion de l’US Open, son compatriote Bryson DeChambeau sont tous à une distance surprenante. Il est peu probable qu’ils soient intimidés par Mickelson, mais cela résonne toujours, c’est important. Le tour a également laissé quatre golfeurs latino-américains, menés par le jeune Chilien Joaquín Niemann, qui a fait la coupe, avec l’Espagnol Jon Rahm, troisième au classement mondial.

Niemann (143, -1) a grimpé de quatre places à la douzième place, qu’il partage avec six autres joueurs. Le Mexicain Abraham Ancer a récupéré pas moins de 30 places pour grimper à la trente-deuxième (146, +2) après avoir réalisé un record de 72 (pair), le même que Niemann. Son compatriote Carlos Ortiz et Rahm ont accumulé 147 résultats (+3) Cela les a laissés à la trente-neuvième place, partagée par neuf autres golfeurs qui les ont accompagnés dans la compétition du week-end.

Dans lequel l’Argentin Emiliano Grillo sera également, qui a terminé la journée avec une carte signée de 72 coups (pairs) et accumulé de 149 (+5), la ligne rouge pour faire la coupe, qui n’a pas dépassé l’espagnol Sergio García ( 150, +6) et le Colombien Sebastián Muñoz (151, +7).