Mickelson maintient la tête de la PGA

23/05/2021 à 07:11 CEST

Efe

Le vétéran américain Phil Mickelson a maintenu la tête du championnat PGA en terminant le troisième tour avec un record de 70 coups (-2) et un cumul de 209 (-7), un de plus que son compatriote Brooks Koepka (210, -6).

Mickelson, 50 ans, qui cherche son sixième titre dans une majeure, est à 18 coups de faire l’histoire s’il gagne dimanche à la fin du quatrième tour, car il serait le plus âgé à le faire et aussi le dernier majeur qui lui manque encore dans son génial d’avoir le Grand Chelem.

Le vétéran gaucher est sorti du 10e green avec une avance de cinq coups et un contrôle si étonnant de son jeu qu’il se préparait à devenir un autre leader imparable sur l’Ocean Course.

Mais Mickelson a frappé un coup de départ dans l’eau et un autre dans le bunker, ce qui a changé les choses, car Koepka avait trois birdies pour l’attacher à la tête.

La différence était le trou de fermeture, au Kiawah Island Golf Resort, plus facile car le vent passait du visage des joueurs à venir de droite à gauche de l’océan Atlantique. Koepka, dans le groupe avant, est allé longtemps et a pris trois putts pour un bogey et un record de finition de 70 (-2).

Mickelson est allé longtemps et a frappé le flop, un tir risqué pour presque tout le monde sauf lui-même, et l’a presque réussi. Il a courbé sur le putt par trois pieds et est devenu le joueur le plus âgé avec une avance de 54 trous dans un majeur depuis Tom Watson, 59 ans, à Turnberry en 2009.

Le golfeur américain vétéran aura une chance de devenir le joueur le plus âgé à remporter un majeur. Julius Boros avait 48 ans lorsqu’il a remporté le championnat de la PGA en 1968.

Malgré tous ses succès dans les majeures (cinq victoires, deuxième dans les quatre), ce n’est que la troisième fois qu’il tient la tête des 54 trous.

Il jouera dans le groupe final avec Koepka, un couple avec neuf majeurs à eux deux. Koepka sera à la recherche de son troisième trophée Wanamaker du tournoi au cours des quatre dernières années, ce que personne n’a été en mesure de réaliser jusqu’à présent.

Koepka, se débarrassant des effets de la chirurgie ligamentaire sur son genou droit qui l’a limité à deux tournois en trois mois avant de venir à Kiawah, a qualifié le troisième tour de sa pire performance de sa carrière. Pourtant, il n’était pas surpris d’avoir une autre chance avec un senior.

Celui qui aura également le Sud-Africain Louis Oosthuizen, qui a commencé la journée à égalité avec Mickelson, mais n’a jamais pu avoir sa meilleure inspiration et à la fin il a pu sauver un record de 72 (par) qui le maintient dans la lutte le titre (211, -5).

L’Espagnol Jon Rahm a confirmé qu’il n’arrivait toujours pas à trouver son meilleur moment de jeu et a terminé la tournée avec un discret record de 72 (par) qui lui a permis de se hisser au trente-huitième (219, +3).