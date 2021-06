Mickey Boardman parle des familles royales et des souvenirs commémoratifs – WWD

Le rédacteur en chef et chroniqueur du magazine Paper, Mickey Boardman, est beaucoup de choses, y compris un ardent collectionneur de souvenirs royaux.

Des livres, des plats commémoratifs – vous l’appelez, il l’a. Mais ces objets de collection royaux ne se sont pas seulement présentés comme par magie. Le troubadour de New York a parcouru des kilomètres et des décennies pour les extraire des marchés aux puces, des librairies d’occasion, des magasins d’antiquités et d’autres avant-postes. À partir de jeudi, Housing Works dévoilera la vente du domaine royal de M. Mickey.

Quiconque cherche un frisbee imprimé avec les princes William et Harry a de la chance. Idem pour « Crown Jewels préservatifs de distinction » avec une image du prince William et de la duchesse de Cambridge. La vente d’une journée seulement aura lieu à la librairie Housing Works à Soho. Boardman sera sur place et souhaite voir “des gens qui s’intéressent à la royauté, en faire partie pour un bon prix et pour une bonne cause, et donner une bonne maison à ces pièces”, a-t-il déclaré, notant que certains d’entre eux les pièces Queen Mary et Duke and Duchess ont près de 100 ans.

Mis à part “l’amour général du faste et des bijoux que tout jeune gay a”, Boardman est devenu accro à la famille royale après avoir lu un extrait de livre dans Vanity Fair il y a environ 25 ans de “The Last Romantic” de Hannah Pakula sur la reine Marie de Roumanie. “J’ai vraiment adoré et elle était une sorte de superstar de son temps. Bien sûr, j’aime l’histoire. J’aime l’apparat. J’adore les robes. J’aime les bijoux. Je suis vraiment attiré par l’histoire à travers les gens qui l’ont faite », a-t-il déclaré.

Quant à l’intérêt éternel pour les membres de la famille royale de toutes sortes, Boardman a déclaré: «C’est vraiment un feuilleton et je suis personnellement accro aux feuilletons. Les feuilletons sont en train de mourir mais ‘The Crown’ est un feuilleton. ‘Downton Abbey’ est un feuilleton. Surtout en Amérique et dans les pays qui n’ont pas de familles royales, nous sommes accros au glamour, à l’apparat et à l’histoire de celui-ci. D’une certaine manière, c’est quelque chose auquel nous ne pouvons pas du tout nous identifier en termes de style de vie. Mais en même temps, tout le monde a une mère qui désapprouve son petit-ami ou sa petite-amie. Tout le monde a un membre de sa famille qui dit des choses offensantes. Il y a des situations auxquelles nous pouvons nous identifier avec des personnes dont nous pensons qu’elles sont dans la stratosphère derrière nous. » il a dit

Commencer à collectionner des livres de droits d’auteur à l’ère pré-Internet signifiait passer des heures dans de vieilles librairies d’occasion poussiéreuses, qui ne sont certes pas l’atmosphère préférée de Boardman. Pour les trouver, il a fallu « parcourir les bibliographies en arrière-plan » jusqu’à l’apparition d’Internet, qui a conduit Boardman à un marchand de livres de droits d’auteur canadien, qui possédait presque tous les livres que Boardman avait jamais voulus. « Je me suis dit : « Wow, Internet est vraiment incroyable ». il a dit.

Les magasins vintage, les marchés aux puces et les magasins d’antiquités sont des arrêts fréquents lors de ses voyages. Son premier achat royal était une assiette de 1957 en l’honneur de la visite de la reine Elizabeth en Amérique que Boardman a trouvée dans un marché aux puces de Grand Street (où se trouve maintenant un bâtiment conçu par Jean Nouvel). , j’ai adoré collectionner. Une chose en a entraîné une autre et au fil des décennies, j’ai la collection la plus incroyable de centaines de choses », a-t-il déclaré.

La purge de cette semaine avec Housing Works laisse encore à Boardman au moins 100 plats. Contrairement à la plupart des Américains, la famille royale anglaise n’est pas son plus grand intérêt. Donnez-lui la Suède, la Roumanie, la Bulgarie et les États allemands. La princesse Astrid de Suède, qui a épousé le roi de Belgique et était “une sorte de princesse Diana de son époque, décédée dans un accident de voiture à l’âge de 30 ans laissant derrière elle trois jeunes enfants”, est une favorite personnelle.

Malgré cela, les souvenirs royaux britanniques sont les plus facilement disponibles, donc Boardman a de nombreux éphémères du roi George VI, de la reine Mary, du roi George V et de la reine Victoria dont il se sépare lors de la vente de Housing Works. Après la Fashion Week de Paris une saison, Boardman s’est rendu à Bruges où il a déniché « une tonne de boîtes de conserve de la famille royale belge et luxembourgeoise à partir des années 20. J’ai littéralement acheté une nouvelle valise pour les ramener à la maison. La moitié d’entre eux sont en vente.

Dans l’ensemble, la chasse est autant un leurre que les trésors. Quant à ce qui constitue un accro du shopping, Boardman a résumé cela à quelqu’un qui ne peut pas arrêter de collectionner : « La pandémie m’a appris, ainsi qu’à mes amis, à apprendre à aimer l’épicerie. Je n’étais jamais allé dans une épicerie de ma vie auparavant. Je pourrais y passer des heures. Je vais dans plusieurs épiceries différentes pour différentes choses. Je pourrais aller dans une quincaillerie et acheter des vis à tête plate. J’aime la plongée profonde.

« C’est peut-être le consommateur en moi ou l’Américain en moi. Mais j’adore me promener n’importe où et voir beaucoup de marchandises avec lesquelles créer une histoire et éditer. C’est peut-être parce que je suis fan de magazines, mais j’aime rassembler mes affaires comme je rédige un magazine.