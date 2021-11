Mickey Guyton donne une performance émotionnelle après la peur de la santé de son fils en soins intensifs

Mickey Guyton a livré une performance émouvante aux American Music Awards 2021 dimanche soir. Quelques jours seulement après l’hospitalisation de son fils Grayson, âgé de 9 mois, la chanteuse de musique country, 37 ans, est montée sur scène au Microsoft Theatre de Los Angeles pour une représentation de son single « All American » tiré de son premier album Remember Her Name, marquant sa toute première performance aux AMA.

Vêtu d’une robe argentée et noire avec des cuissardes noires, Guyton a déclaré à la foule : « Peu importe d’où vous venez, votre race, vos croyances, qui vous aimez. Vous êtes tous américains. Souvenez-vous-en. » Sa performance a continué sur le thème de l’unité, la chanteuse chantant les paroles : « Nous avons les mêmes étoiles, les mêmes rayures / Je veux juste vivre cette belle vie / Ne sommes-nous pas tous, ne sommes-nous pas tous américains. » La performance a envoyé la foule hurler d’acclamations et d’applaudissements.

Bienvenue aux American Music Awards à notre prochain artiste #AMAs, @MickeyGuyton!❣️ #MickeyGuytonAMAs pic.twitter.com/5xIuCWJi0H – American Music Awards (@AMAs) 22 novembre 2021

La performance de Guyton à l’AMA est intervenue après qu’elle a révélé jeudi que son fils, qu’elle partage avec son mari Grant Savoy, avait été hospitalisé. L’interprète de « Black Like Me » a déclaré à ses abonnés dans un tweet : « Normalement, je ne fais pas ça, mais mon fils est envoyé à l’unité de soins intensifs. Les médecins ne savent pas ce qui ne va pas. Merci de prier. » Guyton, qui a accueilli Grayson en janvier, a partagé un jour plus tard que son fils n’était « pas au clair mais il est en voie de guérison ». Elle a ensuite remercié ses fans « pour vos prières… Merci merci merci pour votre amour et votre soutien ». Dans une mise à jour samedi, Guyton a déclaré que son fils était « stable » et « s’améliorait ».

« Un pédiatre nommé Dr Grace, est resté aux côtés de Grayson tout le temps que nous étions aux urgences, a découvert le problème et l’a aidé[ed] créer un plan pour guérir bébé Grayson », a expliqué Guyton. « Notre médecin de famille, le Dr Nathan Ford a également pris des mesures et a aidé Grayson à obtenir un lit à l’hôpital lorsque tous les [sic] étaient au maximum et en sous-effectif en raison de la pénurie d’infirmières. Je crois vraiment que Grayson ne serait pas sur la voie d’un rétablissement complet sans eux. »

Guyton a ajouté que Grayson « allait beaucoup mieux » et était « stable » et « s’améliorait ». Elle a déclaré que son fils était « toujours déshydraté et faible et qu’il avait perdu du poids parce qu’il ne pouvait retenir aucun liquide ». Elle a conclu la mise à jour : « Malgré tout cela, Gray est un combattant et ses laboratoires montrent qu’il va dans la bonne direction. » Avant sa performance de dimanche, Guyton a déclaré que son fils « a souri aujourd’hui », marquant la première fois qu’il a « souri depuis le 11 novembre ».