Mickey Guyton fait une mise à jour pleine d’espoir sur son fils Grayson, 9 mois, après sa visite aux soins intensifs

Mickey Guyton a annoncé d’excellentes nouvelles aux fans après la crise de santé de son fils plus tôt dans le mois. Un tweet déchirant partageant que Grayson, 9 mois, avait été transférée aux soins intensifs pour ce qu’elle pensait être une maladie mystérieuse. Selon Guyton, il s’avère que la déshydratation et un grave problème d’estomac étaient les coupables, et il va beaucoup mieux.

« Voir mon petit garçon comme ça était vraiment terrifiant. Un pédiatre nommé Dr Grace, est resté aux côtés de Grayson tout le temps que nous étions à [there], a découvert le problème et a aidé à créer un plan pour guérir le bébé Grayson », a écrit Guyton samedi. « Notre médecin de famille, le Dr Nathan Ford a également pris des mesures et a aidé Grayson à trouver un lit à l’hôpital alors que tous les hôpitaux étaient au maximum et en sous-effectif. à cause de la pénurie d’infirmières.

La star country attribue à l’urgence et au traitement approprié du personnel de l’hôpital d’avoir changé le statut de Grayson en un temps record. Pourtant, il se bat toujours pour être en pleine santé.

« Grayson ne serait pas sur la voie d’un rétablissement complet sans eux », a-t-elle écrit sur Instagram. « Grayson va beaucoup mieux, tous les signes sont stables et s’améliorent… Il est toujours déshydraté et faible et a perdu du poids parce qu’il n’a pas pu retenir de liquide. »

C’est un pas dans la bonne direction pour le jeune garçon, avec son premier anniversaire juste au coin de la rue. Ses sentiments sur la situation étaient assez clairs dans son tweet initial sur le traitement. « Normalement, je ne le fais pas, mais mon fils est envoyé aux soins intensifs. Les médecins ne savent pas ce qui ne va pas. S’il vous plaît, priez », a écrit Guyton.

La star de country a crédité les fans de leur positivité ayant un effet sur la situation et l’état de son fils. Elle a écrit que Grayson « a senti chaque prière s’élever au-dessus de lui » et peu de temps après Grayson « a été stabilisé et libéré de l’unité de soins intensifs en quelques heures ».

L’étoile de Guyton monte depuis sa percée en 2015 avec « Better Than You Left Me ». et sa chanson « Black Like Me » est devenue un thème culturel au plus fort des manifestations de George Floyd et du mouvement Black Lives Matter.

« C’est une sensation vraiment étrange », a-t-elle déclaré à Huffpost. « Vous essayez tellement quelque chose et vous comprenez finalement que cela ne se produira probablement pas pour vous, alors cela se produit. Cela se produit à un moment où il y a tellement de douleur », a déclaré Guyton. « Je n’ai pas écrit cette chanson pour le moment. J’ai écrit cette chanson avant ce moment, pour les Noirs dans la musique country et pour les Noirs en Amérique en général. C’est à cause de ma propre frustration. »