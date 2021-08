Mickey Guyton lance un nouveau single passionnant, “All American”

Capitole de Nashville Mickey Guyton a sorti son dernier single, “All American”, qui figurera sur son nouvel album, Souviens-toi de son nom, qui sortira le 24 septembre.

Mickey a co-écrit la chanson avec Victoria Banks, Emma-Lee et Karen Kosowski, la même équipe d’auteurs-compositeurs qui a écrit “What Are You Gonna Tell Her?”, acclamé par la critique. que NPR a qualifié de “cri du cœur d’un chanteur et écrivain remarquable qui mérite d’être une superstar à part entière”.

Le nouvel album comprend 16 titres, dont Guyton a tous co-écrit sauf un. Il arrivera dans son sillage Ponts EP, qui comprenait le nominé aux Grammy “Black Like Me”. Cela a à son tour incité son apparition avec la chanson en tant que première artiste féminine noire à se produire aux 63e Grammy Awards en mars, décrite par NPR comme «la performance live la plus émouvante de la nuit».

« J’ai écrit ‘All American’ avec mon équipe de rêve composée d’écrivains féminins incroyables », explique Mickey. « Cette chanson incarne tout ce qui rend l’Amérique spéciale. Du ciel du Texas aux lumières de New York et des ducs de marguerites aux tresses de dookie, malgré toutes nos différences, nous sommes tous américains.

Les paroles poignantes visent à unir un pays fracturé :

Nous avons les mêmes étoiles, les mêmes rayures

Je veux juste vivre cette belle vie

Ne sommes-nous pas tous, ne sommes-nous pas tous

Tous américains

Mickey vient de vivre une année incroyable qui l’a vue co-animer la 56e Academy of Country Music Awards en avril avec son coéquipier. Keith Urbain et “Black Like Me” étant nommé parmi les 5 meilleures chansons de 2020 (tous genres) par NPR et The Associated Press.

« Remember Her Name est l’aboutissement des dix dernières années de ma vie à Nashville », déclare Guyton. « Cet album est la clôture d’un chapitre. Il y a toutes ces années, j’ai entrepris de créer de la musique qui permettrait aux gens de se sentir autonomes, aimés et à l’aise d’être eux-mêmes et cet album est fidèle à tout cela. J’espère que tous ceux qui écoutent trouvent quelque chose qui les connecte et leur parle.

Pré-commande Rappelez-vous son nom.