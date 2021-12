Mickey Guyton et Pentatonix s’apprêtent à faire équipe pour un spécial vacances passionnant, Cracker Barrel’s Sounds of the Season: Together Again. Le chanteur country et le groupe acapella chanteront tous vos morceaux de Noël préférés, bien sûr, dans leur propre style. Au cours d’une interview avec PopCulture.com, Guyton a parlé de sa collaboration avec Pentatonix pour le spécial et a expliqué comment elle passerait les vacances.

Sounds of the Season: Together Again devrait être diffusé sur les chaînes Facebook et YouTube de Cracker Barrel mercredi à partir de 20 h HE. Le long métrage, qui dure 30 minutes, verra Guyton et Pentatonix chanter des morceaux tels que « O Holy Night » et « Evergreen ». Avant la première de la spéciale, Guyton a partagé ce que c’était que de collaborer avec Pentatonix, qui comprend les chanteurs Scott Hoying, Mitch Grassi, Kirstin Maldonado, Kevin Olusola et Matt Sallee.

(Photo : Cracker Barrel/Sons de la saison : Ensemble à nouveau)

« Les Pentatonix sont des êtres humains incroyables », a-t-elle déclaré à PopCulture.com. « Je suis toujours nerveuse de rencontrer des célébrités aussi massives parce qu’on ne sait jamais. Mais ce sont des gens vraiment aimants et gentils. » L’interprète de « All American » a ajouté que c’était « un tel honneur de passer une journée avec Pentatonix » pendant le tournage de l’émission spéciale vacances. Naturellement, Sounds of the Season verra Guyton et Pentatonix partagent leurs propres visions des classiques de Noël. Cependant, le nominé aux Grammy a déclaré que vous n’aurez pas trop à vous soucier qu’ils empruntent une voie peu orthodoxe en ce qui concerne les chansons bien connues.

Guyton a déclaré que « les classiques sont des classiques » et a ajouté qu' »il était vraiment important de rester fidèle à leur son d’origine avec une petite touche country ». Sounds of the Season offre aux fans une belle façon de se plonger dans l’esprit de Noël. Mais, comment Guyton passe-t-il les vacances (à part chanter des classiques de Noël) ? Elle passera les vacances avec ses parents, son mari Grant Savoy et son fils Grayson, âgé de neuf mois.

« Mes parents organisent chaque année un concours international de cuisine au cours duquel nous préparons des recettes, puis nous choisissons celles qui ont le meilleur goût », a-t-elle expliqué. « J’ai vraiment hâte. Pour l’instant, mon fils a presque un an, donc j’ai vraiment hâte de voir son visage le matin de Noël avec quelques cadeaux sous le sapin. »