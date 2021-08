Mickey Guyton partage la chanson titre du prochain “Remember Her Name”

Mickey Guyton de Capitol Nashville a sorti aujourd’hui (30) la chanson titre de son prochain album Remember Her Name. La star montante a écrit la chanson avec Parker Welling, Black Hubbard et Jarrod Ingram et elle a été produite par Karen Kosowski. L’album est sorti le 24 septembre, arrivant dans le sillage de son EP Bridges et alors que son émergence spectaculaire au cours de cette année se poursuit.

L’anthémique « Remember Her Name » est une chanson sur le fait de trouver de la force dans les moments difficiles, contenant des paroles telles que : « Souvenez-vous du feu, souvenez-vous de son visage / Elle a senti la tempête et a dansé sous la pluie battante / Souvenez-vous d’elle en train de rire à travers toute la douleur /Souviens-toi de la fille qui n’a rien laissé se mettre sur son chemin/Souviens-toi de son nom.

Guyton reflète que la nouvelle version « est une chanson pour tous ceux qui se sont déjà sentis moins que, oubliés ou confrontés à des obstacles impossibles. J’espère que cette chanson est un rappel de l’importance de l’estime de soi et du pouvoir de la persévérance et de la persévérance. »

L’album du même nom, l’un des albums country les plus attendus de 2021, contient 16 titres, dont Guyton a tous co-écrit sauf un. Il comprend la chanson révolutionnaire “Black Like Me”, pour lequel elle a reçu une nomination aux Grammy. Sa performance lors de la 63e cérémonie annuelle des Grammy Awards était la première d’une artiste country noire et a été décrite par NPR comme «la performance live la plus émouvante de la soirée».

Guyton dit à propos de l’album : « Il y a toutes ces années, j’ai entrepris de créer de la musique qui permettrait aux gens de se sentir autonomes, aimés et à l’aise d’être eux-mêmes et cet album est fidèle à tout cela.

Parmi les autres faits saillants de l’ascension rapide de l’artiste au cours de l’année, citons la co-organisation de la 56e édition des Academy of Country Music Awards en avril avec son compagnon de label Keith Urban, et le fait de voir « Black Like Me » figurer parmi les 5 meilleures chansons de 2020, dans tous les genres. , par NPR et Associated Press.

Pré-commande Remember Her Name, qui sortira le 24 septembre.