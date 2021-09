Mickey Guyton partage “Love My Hair” de l’album “Remember Her Name”

Avant la sortie de son premier album très attendu Souviens-toi de son nom, le 24 septembre via Capitol Nashville, la star du country Mickey Guyton l’a partagée dernier single de l’album “Love My Hair” écrit par elle-même et Anna Krantz.

“J’ai écrit” Love My Hair “après avoir vu une vidéo d’une petite fille noire qui a été renvoyée de l’école parce qu’on lui avait dit que ses cheveux étaient trop distrayants”, a expliqué Guyton sur la chanson. « Voir l’embarras et l’agonie de cette jeune fille m’a ramené à mes propres luttes contre l’amour-propre et je voulais écrire une chanson à cette petite fille confrontée à l’adversité à cause de ce que Dieu lui a donné. Je veux qu’elle et toute personne confrontée à des difficultés similaires se sentent vues.

“Love My Hair” englobe le thème de l’acceptation de soi que l’on retrouve tout au long de Remember Her Name, en donnant la priorité à l’amour-propre et aux différences qui distinguent les gens les uns des autres et leur permettent d’être uniques. Le morceau a été produit par Karen Kosowski avec une production supplémentaire par Johnny Simmen.

Sur le pré-choeur de la chanson, Guyton chante: “Les choses que je ferais pour essayer de s’intégrer correctement / Je suis fatigué d’essayer de justifier ma peau.” Au moment où le pont arrive, elle est arrivée à une nouvelle conclusion : “Les choses que j’ai faites pour essayer de m’intégrer correctement / Je ne justifierai plus jamais ma peau.” C’est un voyage chaleureux qui continue de donner le ton pour le projet à venir.

À propos de Remember Her Name, Guyton a déclaré : « Remember Her Name est l’aboutissement des dix dernières années de ma vie à Nashville. Cet album est la clôture d’un chapitre. Il y a toutes ces années, j’ai entrepris de créer de la musique qui permettrait aux gens de se sentir autonomes, aimés et à l’aise d’être eux-mêmes et cet album est fidèle à tout cela. J’espère que tous ceux qui écoutent trouvent quelque chose qui les connecte et leur parle.

Guyton a également contribué une couverture surprenante de “Nothing Else Matters” de Metallica de leur LP classique, The Black Album, pour le nouvel album hommage, The Blacklist, sorti aujourd’hui.

Précommandez le premier album de Mickey Guyton, Remember Her Name.