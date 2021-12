Mickey Guyton répond à la « pression » à laquelle elle est confrontée pour avoir critiqué l’industrie de la musique country (exclusif)

Mickey Guyton domine la scène country depuis des années maintenant. Autant elle a été une figure de cette industrie, autant elle a été, à juste titre, critique à l’égard de la façon dont les artistes noirs sont traités. Lors d’une récente interview avec PopCulture.com pour promouvoir sa collaboration Pentatonix sur les sons de la saison de Cracker Barrel: Together Again, Guyton a non seulement abordé certains des contrecoups qu’elle a reçus pour avoir exprimé son soutien à d’autres artistes de musique country noirs, mais elle a également parlé à propos de la « pression » associée au fait de parler si fort de cette question

Guyton a parlé de ce sujet dans diverses interviews et, bien sûr, a abordé le sujet dans sa musique, comme avec son tube de 2020 « Black Like Me ». La chanson est sortie en juin 2020 au milieu des manifestations généralisées de Black Lives Matter déclenchées par le meurtre de George Floyd aux mains d’un policier blanc. Pendant ce temps, Guyton a même publié une déclaration dans laquelle elle a appelé d’autres artistes country à s’exprimer en faveur du mouvement Black Lives Matter, écrivant: « À chaque artiste country qui ne parle pas, c’est maintenant votre chance. Nous vous voyons et avons besoin à vous d’utiliser votre plateforme pour faire partie du changement. »

Guyton a déclaré à PopCulture.com qu’elle était consciente qu’elle aurait à faire face à un peu de « réaction » pour son franc-parler. Cependant, elle sait qu’il est grand temps que l’industrie ait cette conversation. « Il a été difficile d’être franc car il y a un contrecoup qui est attendu et je l’ai compris », a-t-elle expliqué. « C’était difficile, mais il s’agissait de conversations qui devaient avoir lieu. Cela va prendre du temps, mais je vois l’industrie évoluer et regarder à l’intérieur pour voir comment nous avons peut-être fait une erreur et comment nous pouvons faire mieux. » Étant donné que Guyton est l’une des stars de la musique country les plus en vue qui parle de la race et de la façon dont elle affecte le genre, vous pouvez comprendre pourquoi elle pourrait ressentir une « pression » avec le poids du problème sur ses épaules. Cependant, elle fera face à la pression à chaque fois si cela signifie parler au nom d’autres artistes noirs.

« Il y a une pression absolue. Cependant, je suis prêt à relever le défi », a déclaré Guyton. « Nous devons tous marcher. Et quand je dis que nous devons donner des opportunités aux femmes noires, je dois faire de même. Ce ne sont pas que des paroles en l’air pour moi. Je parle à beaucoup de ces chanteuses country émergentes. Je les consulte. Je les mets en contact avec des leaders de l’industrie qui, je le sais, peuvent les aider. C’est beaucoup de travail et de pression parce que je ne veux jamais les abandonner. Et je ne le ferai pas. «