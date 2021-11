Mickey Guyton révèle avec émotion que son fils souffre d’une maladie mystérieuse en soins intensifs

Mickey Guyton fait appel aux prières de ses fans au milieu d’une grave urgence familiale. La star du country a utilisé son compte Twitter à la suite de l’hospitalisation de son fils. « Normalement, je ne le fais pas, mais mon fils est envoyé aux soins intensifs. Les médecins ne savent pas ce qui ne va pas. S’il vous plaît, priez », a-t-elle tweeté. Il y a à peine une semaine, Guyton était au sommet lorsque le Huff Post l’a présentée dans un article sur les femmes noires faisant leur marque dans la musique country. Guyton a signé avec Capitol Nashville en 2011, faisant d’elle la seule femme noire à l’époque sur un grand label country. Un voyage de plus de 10 ans en préparation, Guton a frappé fort avec « Better Than You Left Me » en 2015. Depuis, elle est devenue un incontournable de la chanson country.

À une époque de tumulte racial au milieu des manifestations de Black Lives Matter à la suite de la brutalité policière contre des hommes et des femmes noirs et bruns non armés, Guyton a publié un extrait de son single « Black Like Me » sur Instagram, recueillant plus de 8 000 vues. Spotify a contacté son équipe pour lui demander la version terminée. Il a ensuite été ajouté à la liste de lecture Hot Country. La chanson compte désormais plus de 8 millions de streams sur la plateforme de streaming musical.

« C’est une sensation vraiment étrange », a-t-elle déclaré au point de vente. Vous essayez tellement quelque chose et vous comprenez finalement que cela n’arrivera probablement pas pour vous, alors c’est le cas. Cela se produit à un moment où il y a tellement de douleur », a déclaré Guyton. « Je n’ai pas écrit cette chanson pour le moment. J’ai écrit cette chanson avant ce moment, pour les Noirs dans la musique country et pour les Noirs en Amérique en général. C’est à cause de ma propre frustration. »

Bien que beaucoup la qualifient d’enfant d’or noir de la musique country, elle refuse d’être cataloguée. « Pendant très longtemps, avant que ce moment n’arrive pour moi, j’essayais de prouver que je n’étais qu’un chanteur country qui aimait la musique country. On m’a dit de ne même pas me concentrer sur la partie noire de moi, mais c’est qui je suis, » Guyton a déclaré: « Ce n’est pas du tout un casier pour moi, et j’essaie de le normaliser autant que possible. Je le normalise en ouvrant la porte à d’autres femmes noires, en particulier dans la musique country. »