Mickey Mouse fait peau neuve pour la célébration de l’anniversaire de Disneyland

Disney met tout en œuvre pour l’une des prochaines étapes de son parc. Lors de l’événement Disney’s Destination D23, ils ont révélé que Mickey Mouse aura une nouvelle tenue à porter pour la célébration du 30e anniversaire de Disneyland Paris. Mais, bien sûr, ce n’est pas le seul changement que Disney mettra en œuvre en 2022.

Le compte Twitter officiel des parcs Disney a partagé les mises à jour de l’événement Destination D23. Ils ont écrit que la célébration du 30e anniversaire de Disneyland Paris commencera le 6 mars 2022. Naturellement, l’événement comprendra « des spectacles éblouissants, des divertissements » et « un décor le long de Main Street USA ». Mickey Mouse arborera un look très élégant pour l’occasion. Les parcs Disney ont noté que Mickey Mouse et ses « copains » revêtiront de nouveaux costumes, qui, pour Mickey, comprendront un costume violet brillant et un haut-de-forme irisé assorti.

Les Parcs Disney ont également annoncé une multitude d’autres changements à venir à Disneyland Paris pour la célébration du 30e anniversaire. Ils ont annoncé qu’il y aurait un nouveau « spectacle à durée limitée » qui aurait lieu à Castle Hub dans le parc. L’émission présentera des moments classiques des célébrations du passé, notamment « Disney Stars of Parade » et « Disney Illuminations ». Disneyland Paris s’engage également sur la voie des super-héros à partir de 2022. En été, Disneyland Paris ouvrira le Campus Avengers, qui promet d' »offrir de nouvelles expériences incroyables » aux fans des héros Marvel.

Comme Disneyland Paris, Walt Disney World célèbre également un grand anniversaire en 2022. Walt Disney World fêtera son 50e anniversaire l’année prochaine. Pour célébrer l’occasion, le parc rendra hommage à Walt Disney lui-même en ajoutant une statue du fondateur à Epcot près de la zone Spaceship Earth. Bien qu’ils n’aient pas indiqué quand la statue serait achevée, elle sera probablement dévoilée en 2022 pour coïncider avec l’anniversaire. Ailleurs à Epcot, ils ouvrent un nouveau restaurant à service rapide, Connections Cafe and Eatery, sur le site de World Celebration.

Les parcs Disney ont même annoncé la nouvelle du très attendu manège des Gardiens de la Galaxie à Walt Disney World. Le trajet sera officiellement lancé à l’été 2022. Bien qu’aucune date exacte n’ait encore été donnée. Le manège, Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind, a même un certain pouvoir de star derrière lui. Glenn Close, qui a interprété Nova Prime dans les films Marvel, reprendra son rôle pour la balade. Dans un message vidéo, l’acteur a déclaré qu’il attendait avec impatience que les invités participent à la nouvelle expérience afin qu’ils puissent « aider à sauver la galaxie ».