Mickey Storm et le masque maudit font sensation sur Switch demain

Mickey Storm and the Cursed Mask de Triangle Studios, un jeu de plateforme et d’action 2.5D coloré se déroulant dans “le plus grand parc aquatique du monde” sortira demain sur Nintendo Switch (24 août).

Comme repéré par Nintendo Everything, ce jeu vous charge de parcourir 74 manèges en eaux vives afin de sauver leurs célèbres parents espions et de vous associer à un drone espion spécial nommé BUDDY pendant que vous foncez dans, autour et dans ses différentes arènes dangereuses. Il propose également une coopérative locale permettant à deux personnes de jouer le rôle de Mickey et Jenny Storm alors qu’elles se battent pour sauver leurs super espions (évidemment ineptes).

Voici quelques informations plus détaillées tirées du texte de présentation officiel des relations publiques :

• Plate-forme, toboggan et choisissez votre propre itinéraire à travers 74 niveaux imbibés d’aventure

• Faites face à des défis acharnés dans toutes les zones du parc aquatique. Du trésor tropical et des panoramas volcaniques au pays du futur et à la jungle oubliée

• Débloquez 16 manèges sauvages : y compris un scooter espion, un jetski, un pingouin, Roborca ​​(un orque robotique génial)… et bien d’autres !

• Être prêt! Alors que vous affronterez le Dr Fisher dans divers combats de boss !

Et voici quelques captures d’écran délicieusement colorées à découvrir en attendant que la bande-annonce officielle sur Youtube se débloque et nous donne à tous un aperçu de celle-ci en action !

Mickey Storm et le masque maudit seront sur l’eShop pronto et vous coûteront 17,99 $ / 13,49 £. De plus, 5% de chaque achat va à War Child, une organisation qui soutient les enfants dans les zones touchées par les conflits.

Allez-vous glisser et glisser votre chemin à travers celui-ci? Faites le nous savoir dans les commentaires.