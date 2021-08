Micki Grant, star d’un autre monde, décédée à 80 ans

Micki Grant, dramaturge, actrice et chanteuse pionnière, est décédée dimanche. Elle avait 80 ans. La mort de Grant a été signalée pour la première fois par Broadway World et confirmée plus tard par la maison d’édition Concord Theatricals, note Deadline. Aucune cause de décès n’a été signalée. Grant a été la première femme à écrire à la fois la musique et les paroles d’un spectacle de Broadway avec Don’t Bother Me, I Can’t Cope, réalisé par la première femme noire à diriger à Broadway, Vinnette Carroll. Grant a également joué dans le feuilleton Another World.

Grant est née à Chicago, où elle a étudié à la Chicago School of Music et à l’Université de l’Illinois. Elle s’est d’abord rendue à New York, mais a commencé sa carrière théâtrale à Los Angeles, où elle a obtenu un rôle dans Fly Blackbird. Au début des années 1960, elle a joué dans la pièce off-Broadway The Blacks avec James Earl Jones et Cecily Tyson. Elle a fait ses débuts à Broadway dans Tambourines to Glory, co-écrit par Langston Hughes.

Je suis honoré d’avoir pu travailler avec la légendaire, en avance sur son temps, pionnière, Micki Grant ! Puisse-t-elle reposer en paix et puissions-nous continuer à apprendre de son brillant travail ! Je t’aime toujours Micki! #dontbothermeicantcope #mynameisman – JelaniAlladin (@JelaniAlladin) 23 août 2021

Don’t Bother Me a été joué pour la première fois à Washington DC avant son ouverture à Broadway en avril 1972. La revue musicale a eu plus de 1 000 représentations lors de sa production originale. L’enregistrement de la distribution de l’émission a fait de Grant la première femme noire à remporter le Grammy Award de la meilleure partition d’un album original de la distribution. Don’t Bother Me a également remporté des nominations aux Tony pour la meilleure comédie musicale, le meilleur livre d’une comédie musicale, la meilleure musique originale et la meilleure réalisation d’une comédie musicale. Don’t Bother Me a obtenu une reprise limitée en 2018 de New York par Encores !.

Grant est également entré dans l’histoire à la télévision. Elle a été la première joueuse noire sous contrat dans une émission de jour, mettant en vedette l’avocate Peggy Nolan dans Another World de NBC de 1965 à 1972. Grant a également joué dans un épisode de 1982 de Guiding Light et a joué trois épisodes sur All My Children en 2008. En 2002, elle a joué dans un épisode de Law & Order: Criminal Intent.

Grant a également dirigé des productions, dont Two Ha Ha de Ruby Dee et a Homeboy pour la Crossroads Theatre Company et I Can’t Cope pour la série Apollo Modern Black Classic. Elle a remporté plusieurs prix tout au long de sa carrière, dont le Lifetime Achievement Award 2012 des Dramatists of America.

“Equity a été profondément attristé d’apprendre le décès de Micki Grant”, a tweeté lundi le syndicat Actors’ Equity. “Trois fois nominée aux Tony Awards et récipiendaire du prix Paul Robeson 2009, Grant est entrée dans l’histoire en devenant la première femme à écrire et à jouer dans une comédie musicale originale de Broadway. Elle nous manquera beaucoup.”