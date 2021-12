Micky Dolenz de Monkees brise son silence après la mort de Michael Nesmith

Micky Dolenz, le dernier membre survivant des Monkees, a qualifié Michael Nesmith de « cher ami et partenaire » vendredi, quelques heures après la mort de Nesmith. Nesmith est décédé d’une insuffisance cardiaque à son domicile de Carmel Valley, en Californie. Dolenz et Nesmith venaient à peine de terminer leur dernière tournée ensemble moins d’un mois avant sa mort. Nesmith avait 78 ans.

« J’ai le cœur brisé », a écrit Dolenz, 76 ans, sur Facebook et Twitter, ajoutant une photo prise lors de leur dernier spectacle ensemble. « J’ai perdu un ami et partenaire cher. Je suis tellement reconnaissant que nous ayons pu passer les deux derniers mois ensemble à faire ce que nous aimions le plus – chanter, rire et faire du shtick. Tout cela me manquera tellement. Surtout. le shtick. Repose en paix, Nez. »

Nesmith était en mauvaise santé depuis 2018, date à laquelle il a dû annuler des dates de tournée avec Dolenz en raison d’un problème de santé. Il a également été hospitalisé cette année-là après avoir subi un quadruple pontage cardiaque. Malgré sa mauvaise santé, lui et Dolenz ont fait une dernière tournée cette année, avec leur dernier spectacle au Greek Theatre de Los Angeles un peu plus de trois semaines avant sa mort. Le manager des Monkees, Andrew Sandoval, a déclaré que Nesmith avait été hospitalisé au début de la semaine dernière mais avait été autorisé à rentrer chez lui selon ses souhaits.

« Il est décédé chez lui avec sa famille, en paix », a déclaré Sandoval à Variety. « Il a été élevé en tant que scientiste chrétien et il n’a demandé de l’aide médicale que lorsque c’était absolument nécessaire ou quand c’était quelque chose qui, selon lui, fonctionnait encore avec sa philosophie. »

La tournée finale était l’idée de Nesmith, car il voulait « conclure les choses avec les Monkees », a expliqué Sandoval. Lors des premières représentations, Nesmith avait besoin de s’asseoir sur un tabouret pour jouer, mais au fur et à mesure que la tournée se poursuivait, il semblait gagner en force. Deux ou trois semaines après le début de la tournée, il se tenait debout pour un spectacle entier. Bien que Nesmith semblait être le seul membre du groupe à ne pas s’intéresser à l’héritage du groupe, il a commencé à reconnaître l’importance du groupe pour des millions de fans vers la fin de sa vie.

« Il était vraiment à l’aise à la fin », a déclaré Sandoval à propos de Nesmith. « Il m’a dit dans son salon il y a quelques mois à peine, avant la tournée, il m’a dit : ‘Tu sais, j’en suis enfin vraiment venu à accepter la musique des Monkees. J’aime vraiment ça maintenant.’ Et ce fut un moment incroyable. »

Nesmith, qui est né à Houston le 30 décembre 1942, était membre des Monkees dès le début, aux côtés de Dolenz, Davy Jones et Peter Tork. Jones est décédé en février 2012 à 66 ans et Tork est décédé en février 2019 à 77 ans. En dehors des Monkees, Nesmith était un auteur-compositeur à succès et fondateur du groupe de country-rock innovant First National Band. Il a ensuite joué un rôle essentiel dans la formation de MTV et a enregistré des dizaines d’albums solo dans sa vie. Nesmith laisse dans le deuil ses trois fils et une fille.