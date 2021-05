Micky justifie et «nettoie» l’image de Stéphanie Salas dans ‘Luis Miguel, la série’

Et est-ce que Stéphanie et son dernier post sur Instagram nous fait douter de la véracité de l’épisode 4. La chanteuse et actrice a publié une série de photos de studio et a accompagné le post de cet étrange message: “Mieux vaut me dire un de Pinocchio ou Meglio raccontarmi una storia su Pinocchio” . Fera-t-il référence à ce qui est dit dans la série est un mensonge, ou confirmera-t-il que, en effet, à une certaine occasion Luis Miguel lire à Michelle l’histoire de Pinocchio?

Nous ne le saurons peut-être jamais, mais ce qui est certain, c’est qu’apparemment Stéphanie n’est pas tellement en accord avec la forme sous laquelle elle est peinte dans cette deuxième saison. Dans l’une de ses histoires, l’interprète de “Nonsense” a rediffusé un message du maquilleur Juan Peralta, qui a écrit:

“… et quand la série Stephanie Salas et toutes ces femmes qui doivent composer avec le fait d’être des mères célibataires, qui ne peuvent pas passer 11 ans et revenir ensuite. L’histoire de Michelle et ce que c’était de voir son père de loin” Encore une fois, quel père que LuisMi a raconté à sa version. Quel père qui a repris la relation avec sa fille, mais j’ai le sentiment que les histoires de ces femmes ne sont pas tellement vues à l’écran et racontées avec justice. Sans en faire des victimes ni «se sacrifier . “

Le message contre l’épisode 4. (Instagram / Stephanie Salas.)

Dans la première saison de la série, la relation entre “Sophie” et Micky a été abordée de manière “vague”. Dans l’épisode 4 de ladite saison, Stéphanie a été décrite comme la coupable du tonnerre de “The Sun” avec son premier grand amour, Mariana Yazbek.

Plus précisément, selon la série, bien que “Sophie” savait que Luis Miguel avait une petite amie, elle a insisté sur le fait qu’ils avaient quelque chose. Au début, il a refusé parce qu’il était amoureux, engagé dans leur relation et ne voulait pas être infidèle à Mariana.

Cependant, lorsque Luis Mi a découvert que Mariana était sortie en groupe avec plusieurs amis, dont son ex, “El Moro” (qui dans la vraie vie n’est autre que “El Negro” Alejandro González Iñárritu), dans un début de jalousie et vengeance, il cède aux insinuations de «Sophie».

Dans le monde réel, les critiques et les accusations ont été immédiates: tout le monde est blâmé Stéphanie Salas avoir noué une relation. Mais l’actrice ne s’est pas tue.

Luis Miguel et Stephanie Salas. (Spécial: © .Images 81037880 et Agencia México.)

A l’époque (mi-mai 2018 pour être précis), Stéphanie Il a montré via Instagram sa désapprobation totale de la façon dont il était décrit dans la série.

“La série biographique n’est pas chronologiquement correcte puisque, pour commencer, ma fille (Michelle) était déjà née au moment de la relation entre Mariana et Luis Miguel, dans laquelle je n’ai jamais gêné”, a-t-il déclaré dans sa publication. .

“Il ne faut pas oublier que c’est une série où la fiction est intervenue et qu’elle a apparemment beaucoup de contenu imprécis. Je comprends que la série cherche un effet commercial et promotionnel pour quelqu’un qu’ils veulent relancer, mais elle ne dépeint pas les faits comme ils se sont produits », a-t-il ajouté dans le post.