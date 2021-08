‘Micky’ Román et ‘Bonita’ Fernández invités de luxe au Diamante

in

(Photo : fourni)

MEXIQUE – Los Indios de Ciudad Juárez, l’une des équipes les plus populaires de la très compétitive Chihuahua State League ; Ils ont invité Miguel ‘Micky’ Román et Diana ‘La Bonita’ Fernández à rencontrer les fans ce vendredi lors de leur match éliminatoire contre les Reds de Jiménez.

Román et Fernández, sont apparus au stade Juárez Vive, où la tribu agit comme un local et vêtus de la veste de jeu qu’ils ont préparée pour soutenir la frontière neuvième, non sans poser pour la photo du souvenir avec les fans animés qui ne leur ont pas manqué l’opportunité.

Les boxeurs ont profité de l’occasion pour inviter les fans de Juarense à assister le vendredi 27 août prochain au gymnase municipal Josué Neri Santos où ils dirigent le scrutin qui sera transmis à toute l’Amérique latine à travers le «Friday Fight Night ESPN Knockout».

Le bulletin de vote présenté par Promociones del Pueblo en association avec BXSTRS Promotions et avec le soutien de Red Casino ; Il est mené par le duel féroce entre le courageux Miguel ‘Micky’ Román et le féroce Sergio ‘Dandy’ Puente né à Monterrey dans un combat avec une profonde odeur de dynamite.

La vente de billets pour cet événement sensationnel se fait déjà via le système Don Boletón à :

https://ventas.donboleton.com/eventperformances.asp?evt=2143