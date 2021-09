Micro en direct: Julian Nagelsmann du Bayern Munich veut câbler ses joueurs comme les quarts de la NFL

in

Si Julian Nagelsmann réussissait, Robert Lewandowski entendrait non seulement ses cris de mouette depuis la zone des entraîneurs sur la touche, mais directement dans son oreille ou depuis son maillot. Fraîchement sorti de sa rencontre avec l’entraîneur des Chiefs de Kansas City, Andy Reid, Nagelsmann a vanté la technologie de communication «incroyablement avancée» de la NFL et y voit un potentiel passionnant dans le football américain pour le Bayern Munich et le Fußball en général (Abendzeitung).

“En un mot: le quart-arrière entend l’entraîneur sur le terrain”, a déclaré Nagelsmann. Nagelsmann soutient que le football pourrait s’inspirer « d’une quantité incroyable » de la NFL. Du point de vue de Nagelsmann, le football est trop traditionnel et conservateur. “Je pense que nous manquons parfois des opportunités dans certains domaines du football, mais bien sûr, nous avons aussi des opportunités de rendre notre sport plus moderne pour l’avenir.”

Nagelsmann a cité la communication entre les joueurs et l’entraîneur comme quelque chose « dont nous avons absolument besoin dans le football, idéalement avec une connexion en retour pour que le joueur puisse communiquer avec les entraîneurs ». Bien qu’actuellement seuls les arbitres portent des casques leur permettant de communiquer entre eux et avec l’équipe d’examen VAR à Cologne, Nagelsmann aimerait que ses propres joueurs aient une sorte de microphone pour leur permettre de parler avec lui-même et son équipe d’entraîneurs pendant les matchs.

« Vous devez ouvrir la voie et dire : « Mais nous le voulons ! Nous voulons quelque chose dans le maillot pour que les joueurs et les entraîneurs puissent communiquer !’ », a déclaré Nagelsmann.

Des micros live en Bundesliga ? je botterais

Je peux voir l’attrait pour un entraîneur fanatique comme Julian Nagelsmann ou Pep Guardiola, mais personnellement, je préfère cet état actuel de communication limitée entre l’entraîneur et ses joueurs pendant les matchs.

Pourquoi donc? D’une part, les contraintes physiques sur la communication représentent l’un des rares facteurs de nivellement restants dans le jeu. Peu importe à quel point une compétition entre deux équipes peut être déséquilibrée, lorsqu’une équipe du haut niveau rencontre un concurrent de cinquième division dans un match de coupe, leurs entraîneurs doivent tous deux mettre en place leurs équipes en sachant qu’ils ne seront pas nécessairement en mesure de faire changements tactiques majeurs jusqu’à la mi-temps.

Cet élément de planification et d’exécution est un aspect du football qui m’attire en tant que personne qui essaie par procuration d’imaginer le premier puis d’évaluer le second. Il y a risque et récompense.

Je me demande également quel impact un tel équipement de communication entraîneur-joueur pourrait avoir sur les équipes les moins riches. Il serait dommage de créer une nouvelle course aux armements technologiques dans laquelle les clubs les plus riches bénéficieraient d’un autre avantage.

Bien sûr, l’idée pourrait certainement avoir une valeur de divertissement pour les fans. Outre une respiration lourde et sans fin, les micros des joueurs en direct pourraient être très amusants, même si les vrais joueurs jurent à un rythme plus lent que les 552 jurons par heure des joueurs de la FIFA. Les joueurs de baseball au micro, par exemple, ont produit des commentaires très perspicaces et de l’hilarité dans le jeu à la télévision en direct.

Mais la différence entre le football américain start-stop et le Fußball fluide pourrait également s’avérer prohibitive. Quand l’entraîneur parlerait-il à ses joueurs ? Pendant les pauses comme les fautes et les coups francs ? C’est une chose de parler à un quart-arrière entre joueurs alors que chacun d’entre eux est littéralement un coup de pied arrêté du point de vue du football. C’en est une autre de dire quelque chose à votre attaquant alors qu’il fonce sur le terrain.

Il y a aussi une question philosophique de contrôle. J’entraîne actuellement un groupe de garçons âgés de 8 à 10 ans. Nous disons à nos parents seulement d’encourager, de ne pas crier d’instructions depuis la touche pour ne pas trop distraire les garçons ou les embrouiller. Maintenant, en tant qu’entraîneur, il m’incombe de communiquer efficacement avec mes joueurs en très peu de mots. Suis-je à la hauteur de cette tâche ? L’entraîneur adverse est-il?

Et là encore, les joueurs doivent aussi penser par eux-mêmes. Ce sont mes joueurs, pas mes marionnettes, donc je limite aussi délibérément les instructions criées à l’essentiel. L’idée de communication directe – via une oreillette ou un micro en direct ou d’une autre manière – soulève également la question de savoir quel est le rôle d’un entraîneur : est-il un entraîneur et un planificateur, qui aide de la ligne de touche pendant un match mais manque de contrôle immédiat, ou est-il effectivement un douzième joueur, le cerveau de l’équipe tirant les ficelles des joueurs sur le terrain ?

Nagelsmann n’est pas idiot, et il ferait sans aucun doute un usage très, voire effrayant, efficace d’une telle technologie. Pour moi personnellement, cependant, je préférerais garder cette branche du football résolument low-tech.