Micro Futures commence à négocier sur la capitalisation boursière CME et USDT en hausse de 50% depuis la première tentative k

Bitcoin en action: Micro Futures va commencer à négocier sur la capitalisation boursière CME et Tether en hausse de 50% depuis la première tentative de 60 000 $

Le prix du Bitcoin progresse lentement depuis qu’il a atteint un creux d’environ 46000 dollars vers la fin du mois d’avril.

Au moment d’écrire ces lignes, le BTC / USD se négocie à près de 58450 $. Pourtant, la domination du Bitcoin a pris un élan et est tombée à 47,6%. Cela est principalement dû à un nouvel intérêt pour Ether qui, pour la première fois, a grimpé à 3200 $, en hausse de plus de 330% depuis le début de l’année. ETH 6,48% Ethereum / USD ETHUSD 3095,15 $

Mais de bonnes choses pourraient être à venir pour Bitcoin maintenant, ainsi que CME Micro Bitcoin Futures commencer à négocier ce soir.

Je ne serais pas surpris si, au cours des prochaines années, les traders à terme CME au détail passent largement des indices boursiers à des contrats à terme sur micro bitcoin. – Alex Krüger (@krugermacro) 3 mai 2021

Fin mars, CME Group avait annoncé qu’il étendait ses dérivés cryptographiques avec l’introduction de nouveaux contrats à terme sur Micro Bitcoin, qui feront un dixième de la taille d’un Bitcoin.

Avec un prix BTC supérieur à 58500 $, il est devenu coûteux de posséder Bitcoin, en particulier sur CME, où un contrat implique 5 BTC.

Ainsi, ces contrats de plus petite taille pourraient vraiment attirer plus d’investisseurs.

Pendant ce temps, la semaine dernière sur CME, l’intérêt ouvert pour Bitcoin a tendu vers des creux annuels avec près de 400 contrats valant des oppositions clôturés.

Les fonds à effet de levier ont connu le changement le plus spectaculaire, qui est légèrement moins court que les extrêmes historiques, mais toujours le plus court. Ces traders ont clôturé à la fois des positions longues et courtes.

Les traders non déclarables ont quant à eux augmenté leurs positions longues et courtes et continuent à osciller autour de leur médiane historique. Les autres traders déclarables qui n’ont pratiquement aucune exposition courte détiennent plus de 25% de tous les contrats longs en cours, tout en restant proches des niveaux records du net long. Bien que les gestionnaires d’actifs soient net short, ils ne représentent qu’une infime partie du flottant global.

“Ces conditions ont montré un avantage statistique haussier historiquement”, a déclaré Market Science.

Le prix du #Bitcoin rebondit clairement à des niveaux de sous-évaluation invisibles depuis octobre 2020 (10,5 k $), et avant cela, avril 2020 (reprise du marché COVID de 7,5 k $). pic.twitter.com/lPYRNr8uDh – Willy Woo (@woonomic) 3 mai 2021

Outre les micro-futures à venir sur CME, la capitalisation boursière en USD a augmenté de 50% depuis que Bitcoin a fait sa première tentative à 60k $. “Beaucoup de choses sont allées aux alts, mais une augmentation de 50% historiquement ne signifie vraiment qu’une chose pour Bitcoin”, a déclaré le trader FilbFilb.

La capitalisation boursière de Tether a dépassé 53 milliards de dollars, ce qui, comme le dit Bloomberg, est une somme de plus que les dépôts assurés de toutes les banques américaines sauf 44 des milliers.

«Dans ces bourses offshore, Tether est le principal type de garantie et de marge», a déclaré Nic Carter, co-fondateur de Coin Metrics.

«Les volumes d’échange sont en hausse, et le volume de Binance est en hausse. Pour que les traders aient accès à ces échanges exclusivement cryptés, ils préfèrent souvent un stablecoin comme Tether. »

Selon CryptoCompare, environ 66% du Bitcoin est acheté en utilisant l’USDT.

Tether publiera ce mois-ci la première déclaration trimestrielle sur ses réserves au procureur général de New York dans le cadre du règlement avec les régulateurs de l’État. Déjà, en mars, un rapport indépendant d’un cabinet comptable confirmait qu’il était entièrement soutenu. Le mois dernier, Coinbase a également ajouté USDT à sa plate-forme.

