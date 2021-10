Microéconomie et Fiat : le cas ours pour le dollar américain

Visitez l’article original*

http://bitcoinmagazine.com/.image/c_limit,cs_srgb,h_1200,q_auto:good,w_1200/MTgzMjM5NTgzMzEwNDIzNDU4/img_6319.png

L’économie exige que le dollar poursuive son long voyage vers une valeur de zéro.

Écrit le 15 septembre 2021

Le but de cet article est d’unir et de créer un argument cohérent autour de l’idée microéconomique de base du prix égal au coût marginal (P = MC), de la monnaie fiduciaire en tant que produit, et de la relation entre le bitcoin et ces deux. Je dois avertir tous les lecteurs qu’il ne s’agit que d’un cadre de pensée, ou, comme l’aurait dit Steve Jobs, « relier les points ». Ce n’est en aucun cas un concept fini, et la communauté devra aider à faire évoluer et à peaufiner cette idée, de la même manière que j’ai repris cette idée des autres et, espérons-le, l’ai améliorée.

Avant de commencer, rassurez un peu tous les lecteurs : ne vous inquiétez pas, les mathématiques de haut niveau ne sont pas nécessaires pour comprendre les concepts décrits ici. Je ferai aussi de mon mieux pour garder les choses courtes et simples. Sans plus tarder, j’espère que vous apprécierez ma petite exploration de la microéconomie, de la Réserve fédérale et du Bbitcoin.

Tout d’abord, commençons par la microéconomie. Et je t’entends déjà demander :

« Quel est ce concept microéconomique de base dont vous parlez tant, général Kenobi ? »

Je suis content que vous ayez demandé. Le concept auquel je fais constamment référence est une idée microéconomique fondamentale à l’intérieur de la théorie de l’équilibre général (EG). La théorie GE a tendance à être l’une des premières choses que tout étudiant en économie apprend, et avec elle, l’idée de concurrence parfaite. À l’intérieur du modèle de concurrence parfaite se trouve une équation simple avec des implications potentiellement importantes : P=MC. L’essentiel est que dans un marché parfaitement concurrentiel, le prix du produit se rapprochera et finira par égaler le coût marginal du produit donné.

« Mais qu’est-ce que le coût marginal ? » Je t’entends dire.

En économie, chaque fois que vous voyez « marginal », il est utile de penser « unité suivante ». Par conséquent, MC est le coût supplémentaire de génération/production d’une unité supplémentaire. En concurrence parfaite, les entreprises optimisent leurs profits en minimisant le MC, et l’équilibre du marché se trouve donc au MC le plus bas, qui pour les entreprises normales tend à être un nombre différent de zéro.

Par conséquent, l’idée de base est que dans un marché concurrentiel, les entreprises optimiseront pour leur MC, et le prix du produit donné approchera le MC. Ainsi, P=MC dans un marché concurrentiel. Et si vous vous demandez pourquoi, c’est parce que les entreprises seront incitées à produire une unité supplémentaire si le CM est inférieur à celui de l’unité précédente, car cela représente des « rendements d’échelle croissants ». Plus c’est gros, mieux c’est. Mais si le MC de production d’une unité supplémentaire augmente, cela signifie que vous êtes entré dans le domaine des « rendements d’échelle décroissants » et que vous commencez à perdre du profit. Plus gros est pire. C’est sous l’hypothèse que les entreprises cherchent à maximiser leurs profits.

Mais assez de cela ; J’ai dit que j’essaierais de faire court et simple. Continuons avec la monnaie fiduciaire et pourquoi le dollar américain est un produit.

Tout d’abord, un fait amusant sur notre monnaie fiduciaire préférée : l’émetteur du dollar américain, la Réserve fédérale est une entreprise privée, et elle a des actionnaires. Oui, la Fed est une entité privée, avec des actionnaires. Pouvez-vous deviner qui sont ces actionnaires? Exact, les banques. Seules les banques peuvent être actionnaires des différentes sociétés privées qui représentent la Fed, et seules les banques peuvent percevoir les dividendes générés par la Fed. Donc, si la Fed est une entreprise et qu’elle a des actionnaires, elle reçoit des dividendes. Que vendent-ils? Quel est leur produit ?

Eh bien, ils vendent de l’argent. C’est le produit. Tout le monde le veut, et malgré la croyance populaire, il y en a en abondance. Mais, malgré leur omniprésence, la plupart des gens ne s’arrêtent presque jamais pour y penser.

Si vous vous arrêtez et pensez à l’argent pendant une minute, vous constaterez que l’argent n’est qu’un simple actif – le plus liquide à coup sûr – mais juste un autre actif. Et parce que cet actif est offert par une entreprise privée, c’est aussi un produit. Ce sont les AirPod de la Fed. L’argent est bon marché pour la Fed, maintient de très bonnes marges et est un super vendeur.

Restez avec moi encore une seconde, car nous voyons maintenant que la monnaie fiduciaire est un produit, mais pour fusionner P=MC et fiat en tant que produits, nous devons découvrir si le dollar américain fonctionne sur un marché concurrentiel. Le fait est que le marché des devises n’est pas du tout un marché standard. Ce n’est pas un marché normal, comme celui des pommes de terre ou du maïs par exemple, en raison des propriétés monopolistiques inhérentes à l’argent. Ce que je veux dire par là, c’est que les consommateurs ont tendance à choisir la meilleure forme d’argent pour eux-mêmes et à abandonner toute autre forme d’argent qui n’est pas la meilleure. Il s’agit donc d’un marché monopolistique binaire. Soit vous avez le meilleur argent, soit vous n’en avez pas, et si vous n’en avez pas, vous abandonnez d’autres fonds pour passer à la meilleure forme d’argent disponible. Ainsi, le marché des monnaies fiduciaires passe d’un monopole à l’autre.

Mais lorsque les gens entendent « monopole », ils pensent soit à des jeux de table amusants, soit à des marchés anticoncurrentiels. Selon moi, le marché des devises n’est pas seulement un marché monopolistique, mais aussi un marché concurrentiel. C’est le marché le plus concurrentiel. Parce que si la devise de votre pays gagne cette bataille de devises binaires, le prix est sans fin. Vous devenez la monnaie de réserve mondiale et le monde s’incline devant vous. En fait, il s’agit d’un marché tellement concurrentiel que le dollar américain est également appelé « pétrodollar » et est protégé par l’entité la plus puissante (et la plus polluante) de la planète, l’armée américaine.

Respirez, le plus dur est passé. Nous avons vu que P=MC, et nous avons établi l’argent en tant que produit, et ce produit comme résidant sur le marché le plus compétitif au monde. Maintenant, il est temps de rouler ! Regardons le MC de l’argent. Au cours de l’étalon-or (la période de l’histoire où le commerce mondial utilisait principalement des devises à base d’or), le MC de l’argent était le coût d’acquisition de l’or. D’accord, cela signifie que dans ces systèmes monétaires, l’argent avait un MC vérifiable – le coût de l’extraction d’une unité d’or supplémentaire. Et le MC de la monnaie fiduciaire ? Eh bien, le coût de création de tout montant supplémentaire de cet actif que nous appelons fiat est presque nul. Le MC de la monnaie fiduciaire, en particulier celui du dollar américain, est nul. Le coût est NADA. Ce n’est presque rien du tout, rien du tout. Une personne appuie sur un bouton, quelques électrons se déplacent et de l’argent est créé.

Cela signifie effectivement que le dollar américain s’approche d’un prix de zéro. Et cela depuis des décennies. On pourrait également affirmer que dans un système basé sur l’or, plus l’argent ressemblait à du fiat à travers le temps, plus il se rapprochait de sa disparition. Historiquement, alors que les empires s’effondraient, la première chose qu’ils feraient était de déprécier et de gonfler leur monnaie, la transformant lentement en monnaie fiduciaire alors que le MC de la monnaie/du produit atteignait zéro. Lorsque le précédent gagnant du marché monétaire était suffisamment faible, une rotation vers une monnaie plus forte se produirait dans le monde entier.

Je pourrais continuer à parler des incitations du système fiduciaire, de l’inflation, de l’avilissement et ainsi de suite. Mais je ne suis pas non plus l’expert que vous recherchez, et nous n’avons pas encore parlé de bitcoin, alors voyons comment le bitcoin interagit avec ces idées. Eh bien, le bitcoin coûte cher à fabriquer et chaque BTC ultérieur coûtera plus cher que le précédent. Cela signifie essentiellement que tandis que le MC de fiat est toujours à zéro et que le marché s’en approche lentement, le MC de bitcoin continue d’augmenter à l’infini, et le marché le sait.

Bitcoin a un coût vérifiable, n’est le produit d’aucune entreprise et est donc un actif fini et inaltérable, et les incitations énoncées dans son protocole garantissent que MC ne sera jamais égal à zéro. Satoshi nous a fait un cadeau. Nous sommes tous en train de le découvrir maintenant!

Nous avons les hauteurs !

Général Kenobi

PS : Je sais que ce sujet est bien plus complexe et profond que cela. J’ai peut-être mal compris certaines choses, j’ai peut-être même simplifié à l’extrême certains concepts, mais je crois que le cadre mental qu’il génère est vraiment puissant. Pas un à vivre, mais un qui peut être intéressant à garder, pour voir comment ça se passe. J’ai laissé certains des paragraphes supprimés ci-dessous au cas où quelqu’un les trouverait intéressants ou s’en inspirerait. Profitez

Ce cadre montre que BTC s’approche d’une valeur infini libellée en dollars américains, tandis que le dollar américain s’approche d’un prix final abstrait de zéro. C’est presque comme des modèles physiques montrant de l’énergie négative. De la même manière que l’énergie négative dans les modèles physiques est impossible et nous fait sortir de nos sentiers battus, ce modèle mental montrant un prix BTC à l’infini en dollars américains est le même type d’impossible qui devrait nous faire sortir des sentiers battus. Nous pensons tous à la même chose, à un monde où seul le BTC existe. Parce que nous vivons maintenant dans un monde dans lequel vous ne savez pas si la personne qui vous donne de l’argent a travaillé pour cela, ou l’a simplement créé à partir de rien, mais cette même réalité a une alternative. Vous décidez quel argent vous utilisez, tout comme le reste de l’humanité.

Jusqu’à présent, l’actif qui intervenait dans toutes les transactions était une monnaie corrompue contrôlée centralement à laquelle nous ne pensions généralement pas beaucoup. Dans un futur proche, cet actif sera occupé par le meilleur argent, que nous avons tous progressivement découvert. Un actif qu’aucun agent économique ne peut créer sans encourir des coûts importants et vérifiables.

Ceci est un article invité du général Kenobi Nakamoto. Les opinions exprimées sont entièrement les leurs et ne reflètent pas nécessairement celles de BTC, Inc. ou Bitcoin Magazine.