Microfinance 2.0 : Pour une meilleure régulation de la microfinance

Par Udaya Kumar Hebbar

Le secteur de la microfinance a récemment reçu l’attention qui lui était due de la part de la RBI, avec les réglementations proposées pour le secteur. Le cadre suggéré vise à protéger les clients en examinant toutes les entités de prêt avec le même objectif et en élargissant le contrôle pour créer des règles du jeu équitables.

Le secteur indien de la microfinance de 2,590 milliards de roupies, comprenant 60 millions de clients uniques, a parcouru un long chemin depuis 2011, lorsqu’une catégorie spécifique de NBFC-MFI a été créée par RBI. Dans ce cadre, un maximum de deux de ces entités pourraient servir un client simultanément. La clientèle, auparavant largement desservie par les NBFC-IMF, a ensuite vu de nombreuses banques universelles, petites banques de financement et autres acteurs se joindre à la mêlée, bien que celles-ci ne relèvent pas directement de la réglementation de la microfinance.

Les normes proposées visent à corriger les anomalies en plafonnant à 50 % le ratio d’obligation fixe sur revenu (FOIR), ce qui supprime la limite du nombre de prêteurs au service d’un client et fixe, à la place, une limite d’endettement global au niveau des ménages. . La RBI a donné la liberté aux NBFC-IMF de tarifer les prêts de manière adéquate, dûment approuvés par le conseil d’administration, en tenant compte de la géographie d’exploitation, du comportement des clients, du millésime, etc.

Voici quelques suggestions pour renforcer le cadre :

Réviser les niveaux de revenu pour permettre la formation de capital rural : avec le FOIR plafonné à 50 %, le revenu annuel maximal des ménages de 0,125 million de roupies dans les zones rurales se traduit par un prêt pouvant atteindre 0,1 million de roupies pour une durée de deux ans. Si la limite de revenu annuel dans les zones rurales et urbaines peut être révisée à 0,25 million de Rs et 0,4 million de Rs (au lieu de 0,2 million de Rs), cela contribuera à la création de capital dans l’arrière-pays. Au cours de l’exercice 21, 1,73 billion de roupies de prêts ont été décaissés. C’est la meilleure forme d’apport de capital au bas de la pyramide. L’absence de plafond de prêt peut nuire à la garantie sociale : Le modèle de la microfinance, basé sur la garantie sociale via la responsabilité solidaire d’un groupe, repose sur la cohésion. Alors que les changements proposés visent à limiter l’endettement global, les institutions ont le choix de décider du montant et de la durée du prêt. Cela peut conduire à une structure monopolistique dans laquelle certaines entités offrent des prêts à prix plus élevé avec des durées variées et adhèrent toujours aux directives du FOIR. Cela peut conduire à un déséquilibre des montants des prêts au sein d’un groupe, faussant l’homogénéité, ce qui affaiblirait le modèle de garantie sociale établi (la meilleure sécurité). Il est conseillé de fixer un montant de prêt (disons 0,25 million de roupies) qui aidera à conserver le modèle de prestation standardisé et rentable. Une gouvernance plus forte grâce à l’autonomisation des OAR : les organisations d’autorégulation (OAR) ont joué un rôle essentiel dans la promotion de la normalisation. Le Code pour un prêt responsable (CRL) 2019 en est un exemple, où la part croissante d’entités non-NBFC-IMF s’adressant aux clients de la microfinance a conduit le Microfinance Institutions Network (MFIN) à fixer une norme à trois prêteurs dans le but de freiner sur-endettement. À l’exception de quelques joueurs, la plupart des entités ont suivi la CRL. Il devrait être obligatoire pour toutes les entités de suivre les pratiques prescrites. Autoriser l’utilisation d’Aadhaar pour le KYC/ID unique : toutes les entités autres que les NBFC sont autorisées à effectuer un e-KYC basé sur Aadhaar au moment de l’intégration du client. Aadhaar est le seul identifiant unique pour marquer le prêt dans le bureau de crédit pour les petits prêts. Étendre l’avantage de l’utilisation d’Aadhaar pour le marquage et l’enquête auprès du bureau de crédit aidera certainement l’industrie.Clarté sur les actifs éligibles : la norme actuelle d’au moins 85 % d’actifs dans la catégorie des actifs éligibles est restrictive et dangereuse, compte tenu de la forte exposition aux prêts non garantis. En conséquence, certaines entités utilisent une voie alternative : créer une filiale pour mener des activités de prêts garantis, à travers laquelle elles peuvent augmenter leur portefeuille garanti au-delà de 15 % des actifs et diversifier leurs sources de revenus sur une base consolidée. La RBI peut permettre aux IMF de proposer des prêts garantis (au-delà de 15 %), qui feront alors partie du même bilan. Cela aidera à obtenir un mélange sain de livres garantis et non garantis, renforçant la capacité des institutions à faire face aux risques externes. Corriger l’incohérence dans les rapports des bureaux de crédit : le secteur de la microfinance, ainsi que les prêts basés sur les groupes d’entraide (SHG), ont été un excellent soutien aux ménages à faible revenu, mais a également un certain degré de chevauchement parmi les clients. Étant donné que les données individuelles des groupes d’entraide sont toujours en cours de saisie au niveau des bureaux, il est crucial d’accélérer ce processus. Le calendrier de soumission des données doit être cohérent pour toutes les parties prenantes afin d’en améliorer la richesse ; actuellement, seules les IMF sont guidées par le régulateur pour le soumettre tous les quinze jours. Le nouveau document consultatif publié par le régulateur contribuera à élargir la portée des activités de microfinance (actuellement à 32 % de pénétration).

L’auteur est directeur général et PDG de Credit Access Grameen Ltd. Les opinions sont personnelles

